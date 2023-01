Komentář: Středula se katapultoval na poslední chvíli. Pomohl hlavně sobě

Prvním pohledem je přímo pohled Středulův. Tady je to celkem jasné a pochopitelné. Celá kandidatura odborářského bosse na prezidentské křeslo se od samého počátku vůbec nevyvíjela tak, jak si sám Středula představoval. Byla v podstatě vršením jednoho neúspěchu na druhý.

Tím největším byl nepochybně moment, v němž se ukázalo, že Středula nedokázal sehnat na ulicích potřebných 50 tisíc občanských podpisů, které by si troufl předložit Ministerstvu vnitra. Samotnou účast ve startovním poli musel na poslední chvíli zachraňovat s pomocí 11 senátorských dobrozdání.

Ani úspěšná registrace v kandidátských řadách ale nepřinesla zlepšení. Středula byl málo vidět, průzkumy jej pravidelně řadily kamsi na chvost. Bylo stále zřejmější, že na pozici jednoho z favoritů volby, na níž se Středula sám přirozeně viděl a kterou mu zkraje věštilo i mnoho pozorovatelů (včetně autora tohoto textu), to prostě stačit nebude.

Stručně řečeno muž, který se osm let v čele odborů zaklínal tím, že přímo hájí zájmy 350 tisíc pracovníků organizovaných v největší odborové centrále a nepřímo se bije i za miliony dalších zaměstnanců, mířil v prezidentské volbě neodvratně k naprostému fiasku. Možná proto, že nedokázal ani na okamžik oddělit kandidátskou a odborářskou roli. Odmítl se aspoň po dobu kandidatury vzdát vlivu na milovanou odborovou centrálu, a kandidaturu tím nechtě prezentoval jako jakýsi málo podstatný vedlejšák. Příčin bylo nejspíš více, ale tahle bude mezi hlavními. Důsledky byly každopádně víc než jasné.

Ačkoli se takový manévr nikdy neobejde bez škrábanců, je to pro Středulu pořád lepší než doletět s nefunkční kampaní až na hořký a tvrdý konec. Možná Středula pomýšlí do budoucna na nějaké další politické cíle – ať už půjde o senátní či evropskou kandidaturu po vzoru předchůdců, o pokus o záchranu sociálnědemokratické myšlenky, či třeba o příští prezidentský souboj. V každém případě se mu k jejich naplňování bude přistupovat lépe z pozice toho, kdo v pravý čas „státotvorně“ ustoupil, než z pozice člověka, který svůj první výpad do politiky tvrdohlavě dotáhl až k naprostému volebnímu debaklu.