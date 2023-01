Sjezd ČSSD jako sčítání přeživších. Po „úklidu“ plánují „první úder“

V předsálí potkávám známé tváře, dělám si osobní inventuru. O Svatopluku Němečkovi šla zpráva, že by měl skončit, ale je tu. Lubomír Zaorálek tu není, ale prý je nemocný, takže také zůstal. Pro nemoc se omluvila exministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, po které je mezi delegáty sháňka.

„Volal jsem Michalovi Šmardovi, jestli se můžu přijet podívat. Že nebudu nikam kandidovat, jen jsem se chtěl přijet setkat s lidmi, s kterými jsem se dlouho neviděl,“ vypráví mi někdejší moderátorská hvězda on-line sjezdů a dlouholetý ústřední stranický tajemník Michal Kucián. „A vypadá to, že i někteří rádi vidí mne,“ spokojeně dodává.

Pohled do sálu. Přijelo zhruba 200 delegátů.

On sám patří ke generaci, která sociální demokracii v 90. letech obnovovala. „Tehdy jsem přišel na Prahu 3 mezi lidi z Obrody, z roku 1968. Byli ve věku mého dědy. Brzy jsme měli čtyři, pak osm, pak dvanáct zastupitelů. Teď zas na Praze 3 organizace nefunguje a já bych na ní chtěl začít pracovat,“ líčí své plány. Je ročník 1971, takže ještě „děda“ není. Do ČSSD tedy vstoupil jako dvacetiletý.

Začít na „očištěných troskách“ budovat novou stranu je ostatně motto úřadujícího stranického předsedy Michala Šmardy. O roce předešlém hovoří jako o roce úklidu, ten aktuální nazývá „rokem jedna“ a chce najít pro ČSSD novou tvář. Ten následující má přijít „první úder“, je to rok krajských a senátních voleb. Na rok 2025 pak Šmarda straníkům ohlásil návrat do Sněmovny.

Na otázku, jestli je to možné, straníci v kuloárech krčí rameny. Rozpačité „nevím“ a „možná“ jsou nejčastější odpovědi. Kategorické ne nezazní, to do Brna v sobotu prý cestu nevážilo.