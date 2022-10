Resuscitace ČSSD? Možnost je i změnit název, říká Šmarda

Ten by se z pohledu sociálních demokratů klidně mohl přejmenovat na vylidněný - místo obřího aparátu kdysi mocné strany tu dnes sídlí jen pár zaměstnanců. Zbytek kanceláří je pronajatý, nedaleký Lannův palác ČSSD musela dokonce prodat.

Ve hře je i změna názvu ČSSD. „To může být součástí většího celku, taková třešinka na dortu. Doba jde dopředu a ten dlouhý název je jako z 19. století, takže zkrátit by se to mohlo,“ navrhuje šéf ČSSD. Nový název prý ale rozhodně nebudou „socani“ ani „česani“ - heslo kampaně do voleb v roce 2017.