Měla to být ukázka, jak spojovat v Česku levici. Místo toho přišlo fiasko

Byl to dlouhou dobu sněný sen, že společné kandidátky se Zelenými mohou dopomoci sociálním demokratům, ale i Zeleným k návratu do sněmovních lavic. Teď tento sen dostal ránu, která může veškeré další pokusy zhatit.

Zklamání je to tak veliké, že místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, který patří k architektům této spolupráce, je ochotný skončit. „Jsem připraven nabídnout svou funkci místopředsedy,“ řekl Seznam Zprávám. A od Zelených zaznívá, že je třeba pořádně zanalyzovat, co se to v Praze vlastně stalo.