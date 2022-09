Že jsme ČSSD ve volbách schovávali? Na brandy kašlu, říká její šéf

Jestli mají letošní senátní a komunální volby nějaké jasné poražené, pak je to bývalá česká levice. Tedy sociální demokraté a komunisté. Obě strany propadly na celé čáře a pokračují v úplném odchodu z české politické scény. Dokáže je ještě něco zachránit?

Hostem Ptám se já byl předseda ČSSD Michal Šmarda.

Komunální a senátní volby mají řadu vítězů a poražených. Do té druhé skupiny lze bezpochyby zařadit zástupce české levice. Komunisté letos získali dokonce o 68 procent méně zastupitelských mandátů než před čtyřmi lety a sociální demokracie si pohoršila o 59 procent mandátů.

Šéf ČSSD Michal Šmarda si přitom ještě v sobotu večer výsledky pochvaloval. Podle něj je úspěchem fakt, že ČSSD obnovila účast v některých zastupitelstvech.

Ne všude přitom sociální demokracie „přiznala barvu“. Z celkem 456 kandidátek, které strana letos postavila, je však více než polovina koaliční s jinými subjekty a hnutími. Z názvů mnoha z nich je přitom málo patrné, že jsou jejich součástí sociální demokraté.

Sám Michal Šmarda obhajoval křeslo starosty v Novém Městě na Moravě za sdružení Lepší Nové Město. Třeba v Praze pak ČSSD kandidovala pod značnou Solidarita společně se Stranou zelených, Budoucností a Idealisty.

Vyplatilo se ČSSD „schovávání“ její značky? A co výsledek komunálních voleb vypovídá o stavu české levice?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Já jsem neříkal, že jsem s výsledky celkem spokojen. Řekl jsem, že na řadě míst můžeme být spokojeni. Ukazuje se, že když postavíme velmi kvalitní kandidáty a mají dost času ukázat své schopnosti, tak sociální demokracie může být úspěšná. Je to impuls pro další práci. Někde musíme ty lidi vyměnit, protože jsou voličům nesympatičtí, nepovažují je za schopné. Někde i kvalitní projekty neměly čas na to se projevit, protože jsme tam udělali hodně chyb, například v Olomouci.

2:30 - Je to místo od místa. Kde jsou kvalitní lidé, kteří dokáží voliče přesvědčit o svých kvalitách a je to úspěch. Na jiných místech musíme přijít s novými projekty a tvářemi. A nebo těm novým dát více času.

4:00 - V Praze to byl neúspěch, vidím přitom velký potenciál v tom, aby se strany, které jsou sociálně odpovědné, spojovaly. Kdyby čtyři síly, které se v Praze spojily, šly samostatně, dopadly by ještě hůře. Ale to jsou projekty, které potřebují mnohem více času a potřebují asi i nový typ lídrů. Z toho se musíme poučit. Když se nedostanete do zastupitelstva, je to vždycky neúspěch.

5:30 - Petr Fiala taky nechtěl schovat ODS, když založil Spolu. Ani tak třeba Tomáš Petříček neschovával značku, když založil Budoucnost, to je nekorektní příměr. Každý máme cíl, který odpovídá situaci, ale ani v jednom případě se nejedná o schovávání značky.

7:50 - Sociální demokracie nemůže mluvit mnoha hlasy. Na jednom místě kandidovat s komunisty, jinde se zelenými. Musí se vydat jedním směrem. Já jsem se o to snažil, ale neměl jsem na to dost času ani dost síly.

8:30 - Není chyba, že sociální demokracie kandidovala pod různými značkami, nikoliv pod ČSSD, a to včetně vás? Sociální demokracie nemá vstupovat do projektů, kde kandiduje s ideovými odpůrci. To sociální demokracii poškodilo. Naopak je dobře, když se snaží lidé, kteří mají k sociální demokracii blízko, ji vtáhnout do společných projektů a ty projekty by měly být napříč republikou, co možná nejpodobnější. Ale není nic kvalitního na tom, když se strana stane sektou, která žádná spojenectví neuzavírá a komunikuje jen se svými členy. Já jsem pro otevřenost ostatním (…) Vadí mi ale pojem „značka“, myslím, že politika není o značkách, brandech, ale o myšlenkách a snaze vytvářet společná ideová hnutí a ideový podklad. Proto jsme v politice, já na značky kašlu.

11:00 - Není jedno, kde a s kým se ČSSD spojí. Pro mě je důležité, abychom fungovali jako strana, která prosazuje stejné hodnoty. (…) Sociální demokracie má hodnotu, i když vstupuje do projektů s jinými osobnostmi.

13:00 - Nepřemýšlel jste o rezignaci? V lednu máme sjezd. Není třeba tři měsíce před sjezdem vyvolávat chaos. Po komunálních volbách je vždy složitá situace, v řade míst jsme uspěli a obhájili místa a pak jsme připravili projekty, které úspěšné nebyly, protože na to neměly dost času. (…) Jsem ochoten obhájit pozici, pokud o to strana bude mít zájem a uvidíme, na čem se domluvíme s ostatními členy vedení.

14:30 - ČSSD si zaslouží, aby šla jedním ideovým směrem. Aby přestala lidi mást, že na jednom místě kandiduje s SPD, na druhém s komunisty, na třetí se zelenými nebo idealisty. Pro ten jeden ideový směr bychom se měli rozhodnout, přestat mluvit padesáti hlasy a vydat se jasnou cestou.

15:30 - Měli bychom odmítnout spolupráci s nacionalisty, extremisty a pravicovými stranami. Měli bychom se snažit budovat silnější sociální hnutí v České republice. KSČM se ale vydala cestou, která kromě její minulosti, se dnes orientuje na nacionalistické voliče, na podporu zájmu Ruska v ČR a to je pro nás nepřijatelné. My jsme jasně proevropská strana. Hnutí ANO je ideově nevyhraněná strana. Umím si představit, že by na jedné kandidátce s ANO spolupracovala.

19:00 - Co jsou ty hlavní důvody, které vás stáhly na dno? V minulosti jsem se příliš nechali zatlačit do pozice, kdy jsme byly méně sociálními demokraty. Kdy se řešilo, jestli je nám sympatičtější ANO nebo někdo jiný. Musíme dělat jasnou sociálně demokratickou politiku, která je jasná, čitelná. Občas nám mocenská politika přerostla přes hlavu a ztráceli jsme důvěryhodnost (…) Tak dlouho jsme řešili, kam nám odchází voliči, že nám mladší část odešla k Pirátům a starší k ANO. Tak dlouho jsme se nedokázali rozhodnout, kdo jsme a co chceme, až nám ti lidé odešli. Bylo by hloupé ale rezignovat na to, získat tyhle voliče zpět pro sociální demokracii. Musíme je získat zpět.

20:30 - Z těch komunálních a senátních voleb vzejde úplně nová generace sociálně demokratických politiků, který jsou věrohodní, protože se osvědčili.