Účtování se Zemanem. Kandidáti se do něj pustili, Fischer chce vyšetřovat

Prezidentští kandidáti se v úvodu superdebaty na České televizi dali do hodnocení deseti let Miloše Zemana na Hradě. Hodnotili jeho přístup k Rusku, Číně či ke kauze Vrbětice. Když kandidáti hlasovali, který prezident pro ně byl nejlepší, pro Miloše Zemana hlasoval jen Jaroslav Bašta z SPD.

Senátor a Zemanův soupeř z prezidentské volby v roce 2018 Pavel Fischer na otázku, zda Miloš Zeman v kauze Vrbětice spáchal zločin, uvedl, že ano. „Byl to zločin, byl to projev prezidenta, který pracoval pro cizí mocnost a nehájil zájmy České republiky,“ uvedl.

Na dotaz, zda by se po konci jeho funkčního období měly některé jeho kroky související s Vrběticemi vyšetřovat, řekl, že ano. „Dopustil se vyzrazení utajovaných skutečností z utajených spisů. A vyzradil skutečnosti z vyšetřovacího spisu vyšetřované straně, tedy Rusku,“ uvedl senátor.

Danuše Nerudová ho zkritizovala i za jeho vztahy k Číně. Tu označila za hrozbu pro celý globální svět a dodala, že je na čase, abychom v Česku začali hovořit o tom, aby se do Číny začal omezovat export některých technologií.

„Stejně jako to dělá Německo nebo to plánují USA. Měli bychom vydefinovat pro nás strategické oblasti, ve kterých budou existovat omezení,“ řekla bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Naopak podnikatel Karel Diviš se vyslovil pro to, aby Česko komunikovalo a obchodovalo i se zeměmi, kde se porušují lidská práva. „Můžeme tím přispět k tomu, aby se to pohnulo. Snažil bych se na návštěvách otvírat tato nepříjemná témata,“ vysvětlil Diviš, který od počátku spíš než do Miloše Zemana začal ostrými pálit do svých protikandidátů Nerudové a Pavla.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +4

Řád pro Zemana? Ne

Kandidáti zároveň odpovídali, zda by Zemanovi udělili Řád bílého lva.

Pokud by se prezidentkou stala Danuše Nerudová, Zeman by se nositelem Řádu bílého lva nestal. „Neudělila bych mu ho za to, že roky bagatelizoval ruskou hrozbu a práci tajných služeb, za to, že odmítá roky povýšit Koudelku na generála,“ uvedla Nerudová. Stejně by postupoval i Josef Středula, který uvedl, že pro to není důvod.

Končící prezident to od zájemců o nástupnictví na Hradě schytal i za dřívější příklon k Rusku. „Miloš Zeman ohrožoval bezpečnost naší země vzhledem k Rusku a Vladimiru Putinovi. Zval ho do České republiky a na Pražský hrad už v době, kdy se projevoval jako ohrožení. Dnes se ukazuje, že Miloš Zeman pochybil,“ řekl senátor Marek Hilšer.

Petr Pavel musel odpovídat na otázku, co naopak Miloš Zeman udělal za deset let svého prezidentování dobře. Zemana proto pochválil za vztah k Izraeli, vztah k armádě a její podporu včetně snah o dodržování závazku HDP na zbrojení. „Ale nepochválil bych ho u obrany, vzhledem k jeho směřování k Číně a Rusku.“

Jaroslav Bašta se do hodnocení Miloše Zemana nepouštěl a přes snahy moderátora neodpověděl ani na otázku, jak by chtěl na jeho prezidentství navázat. Snažil se místo toho držet linii své kandidatury, a to, že „odvolá vládu Petra Fialy“. „Kdybyste tu Ústavu četl dál, dočetl byste se, za jakých podmínek vláda začíná a končí,“ povzdychl si jen Martin Řezníček.

Pozvání do superdebaty přijalo osm kandidátů z devíti. Místo předsedy ANO Andreje Babiše, který do České televize přijít odmítl, zůstalo symbolicky prázdné.