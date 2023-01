Sabina Slonková: Babišova spravedlnost

I přes osvobozující rozsudek ale dál platí: Andrej Babiš si vzal něco, co mu nepatřilo. Akorát to nelze nazvat trestným činem.

Případ je starý patnáct let, tak si shrňme základní fakta. Babišova luxusní farma na Benešovsku čerpala padesátimilionovou dotaci z veřejných peněz. Aby mohla peníze získat, byla firma vyvedena z holdingu a po uplynutí povinné lhůty se do něj zase vrátila.

Už to jednoznačně konstatoval Evropský úřad pro boj s podvody OLAF, který se do příběhu vložil proto, že šlo o unijní peníze. „Příprava a realizace daného projektu byly ovlivněny četnými porušeními národní a unijní legislativy,“ stojí v závěru auditu OLAF.

„Taková manipulace, i když nepůsobí dobře, by ale neměla vliv na právní posouzení dotace… Byla by to jakási ostuda, ale nemělo by to právní význam,“ řekl doslova soudce.