Video: „Je to politický proces,“ hřímal Babiš. Teď tvrdí, že to neřekl

„Paní redaktorko, pokud mluvíte česky, já vám to znovu vysvětlím,“ uvedl Babiš, jemuž žalobce předběžně navrhuje podmínku a 10 milionů pokuty za napomáhání při dotačním podvodu. „Já jsem řekl, že trestní stíhání bylo politické. Já jsem neřekl, že soud je politický. Já věřím v nezávislost české justice. Tak zase nemanipulujte,“ řekl redaktorce předseda hnutí ANO.

Při natáčení rozhovoru do publicistického pořadu Terén Babiš minulé pondělí o blížícím se soudu prohlásil: „Já se samozřejmě na to těším, protože je to politický proces.“