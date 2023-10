Fico proti Čaputové. Schyluje se ke střetu o „svérázné“ ministry

Předčasné volby do slovenské Národní rady v sobotu 30. září vyhrál Směr - sociální demokracie v čele s Robertem Ficem .

S předsedou Směru prezidentka válčila už dříve. Jako opoziční lídr, který se posunul do více národoveckých a proruských pozic, se Fico do hlavy státu až neurvale navážel. Jen pár týdnů před volbami na něj Čaputová podala žalobu na ochranu osobnosti zdůvodněnou neustálým šířením „hrubých lží a vymyšlených obvinění“.

Loni podle Denníku N uvedl, že by jako vedoucí politik odletěl do Moskvy „do slova a do písmene odprosit“ za vojenskou pomoc Ukrajině. Známý je také jeho výrok, že mezinárodní elity si vymyslely klimatickou krizi, aby připravily lidi o vlastnictví osobních aut.