Němci uzavírají 62 let dlouhou éru. Jádro definitivně končí

Chladicí věž, které jako dítě přezdívala „stroj na mraky“, si spojuje s pocitem nejistoty: „Víme, co se stalo v jiných zemích: Fukušima, Černobyl. Nese to s sebou vždycky riziko. Vyvolává to nejistotu a člověk se pak ptá: Co se stane, když dojde k nehodě tady, co bude pak?“