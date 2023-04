Němce čeká revoluce ve vytápění. Plynové kotle si koupí jen do konce roku

Německý výraz „Energiewende“, který se používá pro státem organizovaný přechod na ekologické a udržitelné zdroje energie, se zažil do té míry, že se dostal i do slovníku a je celkem známý i za hranicemi Spolkové republiky.

Bude to do značné míry revoluční změna, která se postupně dotkne velkého množství německých domácností. Vzhledem k tomu, že Spolková republika coby nejsilnější evropská ekonomika prosazuje i v rámci EU rychlý a poměrně nekompromisní způsob přechodu na obnovitelné zdroje (do nich Němci nezahrnují jaderné elektrárny, které letos definitivně odstaví), bude zkušenost z této transformace poučná i pro ostatní země včetně Česka.