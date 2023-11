Scholz pohrozil antisemitům: Koledujete si o vyhoštění

Letos působí vzpomínky na antisemitské drancování z roku 1938 naléhavěji než kdy jindy. Konflikt na Blízkém východě se přelil i do Spolkové republiky a promítl se do nárůstu nenávistných projevů proti Židům a Izraeli. Podobně jako třeba ve Francii jsou i v Německu nyní slyšet názory, že se tam židé už zase nemohou cítit bezpečně.

„Nemá to žádný smysl. Je jedno, kolik toho namluvím, kolik to zorganizujeme, podněcuje to jenom další nenávist a pro nás je to pak o to nepříjemnější,“ posteskla si Nicole Pastuhoffová, šéfka židovského studentského spolku ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, která v uplynulých čtyřech týdnech vystoupila na mnoha shromážděních. Nedávno jí zdrtily záběry davu zfanatizovaných muslimů na letišti v dagestánské Machačkale, který chtěl zaútočit na cestující z letadla z Tel Avivu. Na veřejnosti je ale ostražitá už od 7. října, kdy teroristé z palestinského hnutí Hamás povraždili desítky lidí v Izraeli.