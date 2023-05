Polsko pošťouchlo Putina na Den vítězství. Z Kaliningradu je zase Královec

„Současný ruský název tohoto města je umělý a nesouvisí ani s městem, ani s regionem,“ argumentuje polská komise. Upozorňuje také na to, že Michail Kalinin, po němž oblast nese jméno, je spoluodpovědný za vydání rozkazu k masovému vraždění 22 tisíc Poláků u Katyně v roce 1940.

„Nutí nás to podívat se na problematiku vnucených jmen, která se v Polsku nesetkala s přijetím a která vzbuzují velké kontroverze,“ píše názvoslovná komise spadající pod polský zeměměřický úřad.

Loni v listopadu Polsko začalo se stavbou bariéry podél své hranice s Kaliningradskou oblastí. Měla by být 2,5 metru vysoká a tři metry široká a budou ji tvořit tři řady žiletkového drátu a také elektrický plot. Varšava to označila za prevenci kvůli možnému organizování nelegální migrace do EU.