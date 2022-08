Sucho už brzdí i německý průmysl

„Potřebujeme odstranit úzká hrdla Rýnu v určitých bodech,“ prohlásil s tím, že plán na bagrování toku už zpracovala předchozí vláda kancléřky Angely Merkelové. Realizace opatření by trvala až do začátku třicátých let tohoto století. Náklady by se vyšplhaly na 180 milionů eur, z čehož by asi 40 procent tvořila přidružená ekologická opatření.