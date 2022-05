„Nejsme hrozbou pro ženský sport,“ tvrdí transgender plavkyně

„To je to, co mě dlouho odrazovalo od změny. To, že jsem si nebyla jistá, jestli budu moci dále plavat a dělat sport, který miluji,“ uvedla dále v rozhovoru. „Věděla jsem, že proti mně budou výhrady, abych soutěžila mezi ženami. Byla jsem na to připravená…Ale nepotřebuji ničí povolení k tomu, abych byla sama sebou a dělala sport, co miluju,“ dodala pro ABC.