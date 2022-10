Trapas britské premiérky. Po 38 dnech potopila ministra i kus reformy

Podle Reuters Kwarteng dříve uvedl, že odstoupil na žádost premiérky poté, co se vrátil do Londýna ze zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. „Požádala jste mě, abych odstoupil z místa vašeho kancléře. Přijal jsem,“ stojí v rezignačním dopise pro Trussovou, který Kwarteng zveřejnil na twitteru.

Odchod Kwasiho Kwartenga z funkce britského ministra financí přichází krátce poté, co vláda oznámila několik nových opatření včetně zrušení plánovaného zvýšení daně z příjmů právnických osob, snížení daně z nákupu nemovitostí nebo vytvoření sítě investičních zón, ve kterých by podniky dostaly daňové úlevy a kde by platily volnější regulace. Tento plán však vyděsil trhy a způsobil pád britské libry.

Podle Trussové nový ministr financí Jeremy Hunt sdílí její vizi a povede její misi „za růstem“. Také dokončí reformy, které Spojené království potřebuje. „Nový kancléř by měl dodat fiskální plán do konce měsíce,“ dodala.

Pokud by se důvěra odvíjela od reakce trhů, tak by to bylo na pováženou. Libra totiž v reakci na vládní veletoč dál oslabila. „Domnívám se, že na trhu se vytvořilo očekávání, že téměř celý minirozpočet bude zrušen. Takže když byl oznámen obrat pouze u zdanění podniků, přineslo to určité zklamání,“ uvedl analytik Michael Brown ze společnosti Caxton.