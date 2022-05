Trudeau ostře zasáhl proti zbraním: V běžném životě je nikdo nepotřebuje

„Kromě použití střelných zbraní pro sportovní střelbu a lov neexistuje žádný důvod, proč by kdokoli v Kanadě měl v každodenním životě potřebovat zbraň,“ řekl kanadský premiér Justin Trudeau při představení návrhu nového zákona.

Zákon by v případě schválení rovněž umožnil odebrat zbrojní průkazy osobám, které se dopustily domácího násilí nebo trestného obtěžování, jako je například stalking, uvedla zpravodajská televize CTV News. Součástí nového zákona by také mělo být opatření, které by soudům umožnilo požadovat, aby osoby považované za nebezpečné sobě nebo ostatním odevzdaly střelnou zbraň policii.