Zabíjel strašným, nepochopitelným způsobem, popsal školní masakr guvernér

Média psala o učitelce Evě Mirelesové, která byla podle informací listu The New York Times (NYT) vdaná a měla jedno dítě. Některá média uvádí, že oba mrtví dospělí byli učitelé.

Na 44letou učitelku čtvrté třídy Evu Mirelesovou se podle agentury AP vzpomíná jako na milující matku a manželku. „Byla to dobrodružka. Určitě bych o ní řekla samé úžasné věci. Bude nám moc chybět,“ uvedla 34letá příbuzná Amber Ybarraová ze San Antonia.

Do ticha u městského kulturního centra, kde rodiče čekali na zprávy o svých dětech, podle agentury AP opakovaně zaznívaly zoufalé výkřiky. „Ne! Prosím ne,“ volal údajně jistý muž, který se objímal s jiným.

Místní obyvatel Adolfo Hernandez médiím tlumočil výpověď svého synovce, který byl prý během vraždění v budově školy a viděl, jak jeho kamaráda útočník střelil do hlavy. „Dostal kulku do nosu a prostě se skácel a můj synovec je zdrcený,“ řekl Hernandez.

Jak se zpráva šířila, zoufalí rodiče čekali, zda jsou jejich děti v bezpečí. „Nikdo mi nic neřekl. A jeden z rodičů říkal, že jsou nějaké děti v pohřebním ústavu. To mě sem přivedlo – zjistit, co se děje. Snažím se zjistit, kde je moje dítě,“ řekl Ryan Ramirez, rodič žáka čtvrté třídy.

Manny Renfro agentuře AP řekl, že v úterý dostal zprávu, že mezi zabitými je i jeho vnuk, osmiletý Uziyah Garcia. „Byl to ten nejroztomilejší chlapeček, jakého jsem kdy poznal,“ řekl Renfro. „Neříkám to jen proto, že to byl můj vnuk.“