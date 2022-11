Turisté opustili Krym, akvárium vyhodilo čtyři delfíny na volné moře

Čtyři delfíny skákavé nechal do volného moře vyhodit ve středu večer Vladimir Kalnibolockij, majitel sevastopolského delfinária Flipper. Mořští savci však dlouho neplavali „na svobodu“, ale dál se zdržovali podél pobřeží, píše krymská verze agentury RIA Novosti.

Podle guvernéra Sevastopolu Michajla Razvozhajeva žili delfíni – dva samci a dvě samice – v zajetí déle než 10 let. Šance, že by dokázali přežít ve volné přírodě, jsou malé. „Specialisté tvrdí, že delfíni na otevřeném moři zemřou. Jsou zvyklí na úplně jiné podmínky, takže by neměli plavat daleko a budou se držet blíže břehu, kde je teplejší voda. Situace je jistě obtížná, ale existuje šance na záchranu,“ napsal Razvozhajev na Telegramu.