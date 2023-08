Ukrajinci se chystají do války nasadit bitevní roboty

Nová technologie by armádě mohla dále pomoci s uplatňováním ukrajinské vojenské doktríny, která upřednostňuje záchranu lidského života: snazší evakuace pomocí robotů by mohla zvýšit šanci zraněných vojáků na jejich záchranu.

„Taková vozidla by mohla nést automatické granátomety, kulomety nebo protitankové zbraně. Operátoři by je řídili tak, aby zasahovala cíle ze zálohy nebo z úkrytu,“ vysvětlil náměstek ukrajinského ministra obrany.

Dodána by měla být do konce roku a sedm z nich by mělo být nakonfigurováno pro evakuaci zraněných. Zbývajících sedm by pak mělo být naprogramováno k uvolňování cesty.