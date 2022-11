Ukrajinský náměstek ministra obrany: Válka skončí do jara

Válka na Ukrajině by prý mohla skončit do jara. Ilustrační snímek.

Válka s Ruskem skončí podle Ukrajiny do jara. V rozhovoru pro britskou televizi Sky News to uvedl náměstek ministra obrany Volodymyr Gavrilov. Současně zmínil, že do konce letošního roku se ukrajinské jednotky vrátí na Krym.