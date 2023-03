Uniklý dokument odhalil Putinovy plány na ovládnutí Moldavska

Kreml před dvěma lety vypracoval plán, ve kterém detailně popisuje, jakými kroky do roku 2030 posílí svůj vliv v Moldavsku. Vyplývá to z uniklých dokumentů, na které upozornili moldavští investigativní novináři ve spolupráci s dalšími zahraničními médii, včetně například serveru Yahoo News .

Stejně jako plán na ovládnutí Běloruska je i ten moldavský rozdělen do tří částí. První se věnuje politickým a bezpečnostním otázkám, druhý humanitárním a třetí ekonomickým. Oba dokumenty také vytyčené cíle dělí do tří kategorií – na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Země by se taky podle Kremlu měla stát do této doby členem Ruskem vedené Euroasijské ekonomické unie, která je ruskou odpovědí na Evropskou unii. Měla by se také začlenit do Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, která je zase ruskou verzí Severoatlantické aliance.