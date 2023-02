Rusko má plán, jak do roku 2030 pohltit Bělorusko, vyplývá z uniklého spisu

Rusko chce do roku 2030 získat kontrolu nad sousedním Běloruskem. Vyplývá to z uniklého dokumentu, ke kterému se dostala skupina zahraničních médií, včetně serveru The Kyiv Independent, Yahoo News nebo Süddeutsche Zeitung.

Plány jsou v něm rozděleny do několika kategorií – na krátkodobé, kterých mělo být dosaženo do konce roku 2022, střednědobé, které mají být dokončeny koncem roku 2025, a dlouhodobé, které končí rokem 2030.

Kreml chce údajně do konce roku 2030 zařídit, aby mělo Bělorusko s Ruskem jednotnou měnu a daňový systém. Běloruská média by měla být tou dobou zcela pod kontrolou ruských orgánů, běloruská armáda by se měla řídit ruskými předpisy a veškerá klíčová vojenská výroba by se měla přesunout z Běloruska do Ruska.