Uprchlí Severokorejci detailně popsali nelidské trýznění v Kimových věznicích

Nově zveřejněná zpráva organizace Korea Future přibližuje nelidské podmínky životů Severokorejců, kteří se dostanou do vězení nebo jiných zadržovacích zařízení, uvádí americká stanice CNN.

Zážitky z pobytu ve vězení popsali pro CNN například tři nejmenovaní severokorejští občané. Ti se dostali do vězení proto, že se pokusili překročit hranici. Skupina tvrdí, že zadržená žena byla nucena v sedmém nebo osmém měsíci těhotenství k potratu. Další člen popsal, že denně dostával asi 80 gramů kukuřice a jeho váha tak klesla za méně než měsíc z 60 kilogramů na 37. Uchýlil se proto k pojídání švábů a hlodavců. Třetí pak musel vydržet až 17 hodin denně po dobu 30 dnů v napjaté pozici.

„Když chováme králíky, chováme je v klecích, dáváme jim jídlo. (Ve vězení) to bylo, jako bychom byli králíci držení v cele a dostávali jídlo zpoza mříží… nezacházeli s námi jako s lidmi, ale jako s nějakým zvířetem,“ uvedla přeživší, jejíž jméno z bezpečnostních důvodů CNN tají.

Popsala dále, že určitý čas pobývala v cele o rozloze dvou čtverečních metrů s dalšími lidmi. „V cele jsme se nesměli hýbat a museli jsme sedět… Protože jsme se nesměli dívat nahoru, dívali jsme se dolů. Nesměli jsme mluvit, takže jediné, co bylo slyšet, byl dech.“

Žena dále uvedla, že k jídlu dostávala kukuřici smíchanou s rýžovými otrubami, což se běžně používá jako krmivo pro zvířata, uvádí dále CNN. „Veškerá výživa v těle je pryč, takže nakonec vypadáte jako kostra, když odcházíte, těsně před smrtí… Nepřipadala jsem si jako člověk. Říkala jsem si, že by bylo lepší, abych umřela, než žít takhle,“ dodává.

Několikrát vězněný muž (2000, 2017) kvůli tomu, že překročil hranici do Číny, aby si našel práci, popisuje další kruté praktiky ve vězení. Vězni čelili bití, museli chodit v předklonu a ženy byly znásilňované.

Vyšetřovatel Kim Jiwon pro CNN vysvětlil, že zpovídaní Severokorejci často „nechápali koncept mučení“ a neuvědomovali si, že mu čelí. „V nápravném zařízení jim vždycky řekli, že udělali něco špatného. Takže si prostě mysleli, že jsou špatní lidé, a proto byli potrestáni. To bylo v jejich myšlení velmi zakořeněné,“ řekl.

Stejnou skutečnost popisuje i James Heenan, zástupce Úřadu OSN pro lidská práva v Soulu. „Obecně nám (uprchlíci) říkají syrovou, nezkreslenou verzi toho, co se jim stalo, a někdy to vidí jako špatnou věc. Někdy si myslí, že takhle prostě systém funguje. Myslí si: Byl jsem zbit, protože jsem si to zasloužil.“