V izraelských parlamentních volbách podle odhadů zvítězil Netanjahu

Třetí nejsilnější silou Knesetu by se podle odhadů měla stát extremistická koalice Náboženský sionismus Bezalela Smotriče a Itamara Ben Gvira, které prognózy přisuzují 14 až 15 křesel. Ben Gvir by se podle deníku The Jerusalem Post mohl stát ministrem pro veřejnou bezpečnost. Kromě Likudu a Náboženského sionismu patří do nacionalisticko-náboženského bloku i ultraortodoxní strany Šas a Jednotný judaismus tóry.