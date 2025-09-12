Valné shromáždění OSN podpořilo deklaraci ohledně dvoustátního řešení

Hlavní obsah

ČTK
Foto: Shutterstock.com

Valné shromáždění OSN.

aktualizováno •

Pro se podporu Newyorské deklarace se dnes vyslovilo 142 států, deset bylo proti (vedle Izraele také Spojené státy) a 12 se hlasování zdrželo. Česká diplomacie dnes avizovala, že bude mezi těmi, kdo se zdrží.

Článek

Valné shromáždění OSN dnes jasnou většinou podpořilo deklaraci nastiňující konkrétní, časově dané a nezvratné kroky k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu, uvedla agentura Reuters. Dokument označovaný jako Newyorská deklarace přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábii.

Deklarace odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní. Zároveň potvrzuje požadavek na vznik nezávislého palestinského státu a podporuje nasazení mezinárodní stabilizační mise s mandátem Rady bezpečnosti OSN.

Deklarace také odsuzuje izraelské útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře v Pásmu Gazy i izraelskou blokádu pásma, jejímž důsledkem je hladovění obyvatel.

Francouzský prezident Emmanuel Macron výsledek dnešního hlasování uvítal a považuje ho za krok na „nezvratné cestě k míru,“ píše agentura AFP. Francie patří vedle Británie, Kanady a dalších k zemím, které ohlásily, že tento měsíc na půdě OSN uznají existenci Státu Palestina. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek zopakoval, že palestinský stát nevznikne.

