Vědci se zlobí, Austrálie udržela slavný útes mimo seznam ohrožených míst

Přírodní památka tamní ekonomice ročně přináší miliardy dolarů a zajišťuje celkem desítky tisíc pracovních pozic. Pokud by se dostala na seznam ohrožených lokalit pod UNESCO, mohla by ztratit status kulturního dědictví. Spolu s tím by mohl ochabnout i zájem turistů.

„Současné globální emisní politiky nás směřují ke zhruba 2,7 stupně (Celsia). Takže se současnou politikou a současnými emisemi jsme zcela jasně na cestě k tomu, abychom zaznamenali nejméně 99% úbytek korálových útesů na světě, a pokud to neznamená, že jsou útesy v ohrožení, pak si nejsem jistá, co bude,“ dodala Reidová.

„Musíme postupně omezit využívání fosilních paliv. Musíme je v tomto desetiletí co nejrychleji nahradit,“ uvedla. „To je to, co bude mít největší vliv na to, jak budeme čelit těmto extrémním jevům, jako jsou vlny mořských veder, a to jak nyní, tak i v budoucnosti,“ dodala.