Egypt otevře jednu z největších staveb od dob pyramid. I s českou stopou

Je to už více než tři desetiletí od chvíle, kdy tehdejší egyptský prezident Husní Mubárak určil místo pro stavbu Velkého egyptského muzea. A 20 let od vyhlášení výsledků architektonické soutěže, s českou účastí ve finále. Na dohled od pyramid v Gíze se tehdy začala rodit stavba, jejíž budování nakonec trvalo stejně dlouho jako u slavných faraonských hrobek.

„Stavba pyramidy trvala jednu generaci, kolem těch 20 let bude sedět. Pokud panovník zemřel předčasně, nestihlo se to. A v určité době Staré říše měl svou pyramidu každý panovník, takže o moc více než 30 let to být nemohlo,“ potvrzuje srovnání Renata Landgráfová, ředitelka Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy.