Video: Čínská špionážní loď na Srí Lance. Indie ji má za armádní předvoj

Vojenské plavidlo mělo dorazit na Srí Lanku už minulý týden. Vedení země ale zprvu ustoupilo diplomatickému tlaku sousední Indie a loď nevpustilo do srílanských vod. Juan Wang 5 nakonec dostal povolení zakotvit pod podmínkou, že nebude provádět ve srílanských vodách jakýkoliv monitoring, uvedli zástupci přístavu, píše britská stanice BBC .

Srílanské ministerstvo zahraničí zároveň oznámilo, že loď bude smět zůstat v přístavu provozovaném Čínou do 22. srpna. Juan Wang 5 je podle tamních úřadů „loď pro vědecký výzkum“, uvádí agentura AP , a Čína zároveň souhlasila, že plavidlo nebude vypínat systémy, které umožňují jeho identifikaci.

Ostře se do Kolomba ale i do indické vlády na svém twitteru pustil Brahma Chellaney, bývalý člen indického poradního sboru pro národní bezpečnost, který uvedl: „Když malý, zkrachovalý stát, jako je Srí Lanka, uštědří Novému Dillí diplomatickou facku tím, že ve svém obchodním přístavu Hambantota hostí čínskou sledovací loď, je to ohromující připomínka jak bezmocné zahraniční politiky Indie, tak jejího ustupujícího vlivu na svém strategickém dvorku.“