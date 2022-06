Třaskavý spor jaderných velmocí. Indie se bojí, že Čína staví cesty k útoku

Jezero Pangong Tso obklopují kopce Himálají. Vegetace v okolí je sice téměř nulová, ale život tam rozhodně nechybí – oblast je po desetiletí předmětem sporů mezi Indií a Čínou. Tentokrát se tu nikdo nepomlátil holýma rukama . Předmětem dalšího vyostření nálady mezi dvěma mocnostmi je most, který Čína přes jezero staví.

Za letošní rok jde už o druhý čínský most přes jezero Pangong Tso. První má být 400 metrů dlouhý a 8 metrů široký. Druhý most pak podle odborníků vydrží i přejezd tanků a obrněných vozidel, což je jeden z důvodů, proč se má Indie na pozoru. Peking si dle ní neláme hlavu s tím, že most překračuje takzvanou linii aktuální kontroly.