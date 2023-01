Video: Rusové v Moskvě rozmisťují na střechy systémy protiletecké obrany

Země NATO zahájily jednání, které rozhodne o dalším průběhu války na Ukrajině. Očekává se, že schůzka na základně Ramstein ukáže, jestli Západ skutečně usoudil, že nastal čas poslat Ukrajině i to, co bylo dřív nemyslitelné.

Kyjev ale zároveň mluvil o testování dronů s doletem až tisíc kilometrů, které by teoreticky mohly až do Moskvy doletět. Na pátečním jednání západních spojenců v německém Ramsteinu se sice očekává i oznámení dodávek nových raket, ale ty by neměly být schopné doletět z Ukrajiny až do ruské metropole.