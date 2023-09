Miliardy za svobodu. Příběh chrámu mučení, kterým prošli Američané v Íránu

Průlomovou výměnu realizovaly v pondělí s pomocí Kataru. Jako první to připustil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Náser Kanání, později to oficiálně potvrdila i americká diplomacie.

Na teheránské letiště Mehrabád pak dorazilo letadlo společnosti Qatar Airways. Už to vyvolalo pozornost, protože - jak podotýká agentura AP - firma pro své komerční lety obvykle používá jiné letiště a navíc právě v Mehrabádu se odehrály předchozí výměny zajatců.

Podle BBC nebo deníku The Guardian všech pět propuštěných Američanů prošlo nechvalně známou věznicí Evin určenou i pro odpůrce režimu ajatolláhů. Už před časem se ale přesunuli do domácího vězení.

Ti už ve věznici nečekají jen na proces, jak tomu bylo dříve, ale často si i odpykávají celý trest. Mnozí další v ní pak tráví celé roky, aniž by byli vůbec odsouzeni.

Emad Sharghi - do Íránu se spolu s manželkou přestěhoval v roce 2017, o rok později ho zatkli. Po osmi měsících ho revoluční gardy obvinění ze špionáže zprostily, ale úřady mu nedovolily ze země vycestovat. V roce 2020 ho obvinily znovu a odsoudily na deset let.

Siemak Namazi - íránsko-americký podnikatel zadržený v Íránu v roce 2015 a odsouzený na 10 let kvůli údajné špionáži. Íránci později zadrželi a odsoudili i jeho otce Baquera, někdejšího íránského politika, který přijel syna navštívit. Namaziho staršího ale propustili už loni, kdy se odjel léčit do zahraničí, připomíná agentura Reuters

Podle informací zveřejněných Teheránem se jenom dva z těchto lidí přesunou do Íránu. Třetí se přemístí do jiné země, kde žije jeho rodina. Zbylí dva pravděpodobně zůstanou v USA, kde žili už v minulosti.

Bývalá zdravotní sestra Hengameh Hadž Hasanová, která byla uvězněna v roce 1981 za podezření z napojení na opoziční skupinu, popsala systém, ve kterém byly vězeňkyně často a systematicky mučeny členy Íránských revolučních gard. Většinou tak, že byly bity po chodidlech kabely. Ve svých pamětech se nevyhnula ani popisu hromadných poprav: „Na jednotce 209 jsme každý den kolem 18:00 v době večeře slyšeli obrovský a ohlušující hluk, jako když nákladní auto shazuje těžký náklad kovu… Bylo to vystřelení desítek střelných zbraní najednou na naše přátele.“

A cituje i bývalého izraelského premiéra Menachema Begina: „Potkal jsem vězně, kteří podepsali cokoliv, jen aby získali to, co jim vyšetřovatel slíbil. A on jim neslíbil svobodu. Slíbil jim, že pokud podepíší, dostanou nepřerušovaný spánek.“