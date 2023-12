Zprávy z bojiště: Fronta se nikdy neměnila méně, smrti nikdy nebylo více

Přitom ztráty jsou zřejmě velmi vysoké. Podle tvrzení ukrajinského generálního štábu přesáhly ruské denní ztráty (tj. počty raněných a mrtvých) během listopadu celkem sedmkrát 1100 mužů. To znamená, že mezi 10 dny s největším počtem ruských ztrát je sedm dní z letošního listopadu – tedy měsíce, kdy se fronta pohnula nejméně od začátku války. Ruská armáda tedy nejspíše významně krvácí, ale stále má koho posílat do boje.

Dodávky zbraní do Ruska mohou mít nezanedbatelný vliv na poměr sil ve válce na Ukrajině.

Zajímavý byl vývoj u Bachmutu, kde se ruské síly v posledních týdnech snaží neustále útočit. Ruské tanky a obrněná vozidla provedly severně od města úspěšný útok, který vedl k obsazení vesničky Chromove. Ukrajinské jednotky ustoupily. Ale protože ustoupily do relativně výhodných obranných pozic na vyvýšeném terénu, další větší ruské úspěchy v této oblasti jsou spíše nepravděpodobné.

Postoupily sice jen o několik set metrů do již poničených pozic, které není jednoduché udržet. Není ovšem jisté, zda ukrajinské jednotky v oblasti mají síly na to, aby je vrhly zpět – a zda vůbec bude ukrajinské velení protiútok v oblasti považovat za rozumný krok.

Ruské jednotky v posledních týdnech také podnikají přímé útoky směrem na město v jižní části bojiště. Postoupily do průmyslové zóny jižně od města, ale zatím asi nelze odpovědně říci, zda se v jejích ruinách mohou trvale udržet. Některé proruské kanály na Telegramu tvrdí, že ruští vojáci začínají pronikat do okrajových částí obytné čtvrti Avdijivky; zatím autor textu ovšem neviděl jasné důkazy, které by tyto zprávy potvrzovaly.