Poradci, sponzoři a „přítel“ Kolář. Kdo má a nemá vliv na prezidenta

S prezidentem Petrem Pavlem na Hrad přichází i nový tým. „Pokud jde o jména, tak zatím víme ani ne o 20 nových lidech, kteří by měli nastoupit do struktur Pražského hradu,“ říká v podcastu 5:59 politický reportér Seznam Zpráv Ondřej Koutník .

V Kanceláři prezidenta republiky a přidružených příspěvkových organizacích ostatně pracuje zhruba 500 lidí, které by nebylo možné nahradit najednou. Plány na první týdny ale nová kancléřka má. Chce třeba vyhodnotit audity týkající se fungování kanceláře. „Po Vratislavu Mynářovi (předchůdci Vohralíkové) zůstala ohromná pachuť. Je tedy vůle to dovyšetřit a zjistit, kde se pochybilo,“ uvádí Koutník.

Například do raných veřejných aktivit Petra Pavla tekly peníze od investora do IT Jana Barty, a to právě přes už zmíněný spolek Pro bezpečnou budoucnost. Dělo se tak v době, na kterou se ještě nevztahovala pravidla předvolební kampaně. Barta nicméně v rozhovoru pro Seznam Zprávy prohlásil, že o žádný vliv na prezidenta neusiluje.