Ostrý start nové kancléřky. Sledujeme přebírání hradní kanceláře po Mynářovi

Prezident Petr Pavel dnes uvedl Petra Hladíka (KDU-ČSL) do funkce ministra životního prostředí. Nová zkušenost to byla i pro kancléřku Janu Vohralíkovou, která po deseti letech vystřídala na pozici vedoucí prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.

Během dne přineseme reportáž, v níž Vohralíková popíše nejen to, co bude chtít v kanceláři po Mynářovi změnit, ale i co bude dál se skladem alkoholu na lánském zámku.