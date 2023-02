Jak Mynář vedl hradní kancelář? Dokumenty už prý přichystali, říká nástupkyně

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, co se domluvilo na včerejší společné schůzce kancléřů ve Sněmovně. Doufá, že tento týden už dostane informace o chodu prezidentské kanceláře, o které Mynáře už před dvěma týdny požádala. Nedostatek informací podle ní omezuje i nábor nových lidí.

„Už je prý všechno přichystáno na Hradě a bude mi to předáno někdy koncem tohoto týdne na další schůzce,“ věří budoucí kancléřka.

Jak probíhala včerejší schůzka s kancléřem Mynářem?

Pan Mynář tam byl za Hrad sám, ale on se takhle rozhodl a dal nám to dopředu na vědomí. Ta schůzka byla primárně o organizaci inaugurace,ávali jsme dohromady, kolik toho každá z komor plus kancelář prezidenta musí zajistit, aby to všechno hladce proběhlo.

Potvrdili jsme si, že inaugurace začíná ve dvě hodiny. Potvrdili jsme si, že poté bude číše vína, a potvrdili jsme si, že od šesti hodin pak bude Te Deum (děkovná mše, pozn. red.) v katedrále.

Řešili jste, jakým způsobem bude na té inauguraci participovat i končící prezident? Zda se bude účastnit on, pan Mynář nebo kdo další?

Ano, pana současného prezidenta pozval nově zvolený pan prezident už na schůzce v Lánech, která byla v pondělí. Ale bývalí prezidenti jsou standardní hosté inaugurací nových prezidentů, takže určitě ano.

Zároveň jsme řešili počty lidí, jak tedy za Poslaneckou sněmovnu a Senát, ale i hostů, kteří vždycky bývají při inauguraci, což jsou představitelé hlavních orgánů správy – hejtmani, europoslanci a diplomatický sbor.

A pak je část míst vyhrazená pro hosty nově zvoleného pana prezidenta a těch bude mezi 100 až 150 podle toho, co dovolí kapacita Vladislavského sálu.

Přijedou i zahraniční hosté?

My jsme se nakonec rozhodli, že je zvát nebudeme, protože by to bylo komplikované a přece jenom je to interní záležitost České republiky. Slovensko i Polsko navštíví pan nově zvolený prezident vzápětí po své inauguraci. A představitelé ostatních států jsou naplánovaní v blízkém časovém horizontu.

Mluvilo se také o Ukrajině nebo třeba Německu. Jak to vypadá?

To všechno je v jednání. My nemáme ještě žádný aparát, který by mohl ty věci posouvat dál, a budeme ho mít k dispozici až po inauguraci. Takže teď probíhají spíš neformální jednání.

Ještě co se týká té schůzky s panem Mynářem – jak byste tu spolupráci ohodnotila? A celkově dosavadní přístup prezidentské kanceláře.

Já jsem mluvila vlastně jenom s panem Mynářem. Ty schůzky jsou takové velmi přátelské. Na druhou stranu z nich zatím ještě není žádný výstup.

Dneska jsem se dozvěděla, že je všechno přichystáno na Hradě a že mi to bude předáno až někdy koncem tohoto týdne na další schůzce, kterou budeme mít. Tak ještě nemůžu říct, jak konstruktivně ta spolupráce funguje, protože jsem neviděla, co je nachystáno.

Myslela jste, že ta spolupráce bude rychlejší?

Já jsem se s ním poprvé sešla před dvěma týdny. Předala jsem mu seznam požadavků, takových úplně základních, které jsou potřeba pro přebírání kanceláře, s tím, že bych je ráda do pátku minulého týdne měla. Ale až včera jsem se vlastně dozvěděla, že to je sice nachystáno, ale že by to rád předal osobně.

Tedy očekávání byla větší a výsledek je menší, než jsem si na začátku myslela.

A co je důvodem toho zdržení podle vás? Jak si to vysvětlujete?

On mi říkal něco o tom, že má nějaké interní stanovisko, že ty věci souvisí s GDPR a nedá se to posílat elektronicky. Tak jsme si vysvětlili, že asi úplně to GDPR není. Věřím tomu, že to chvíli trvalo, než to dá dohromady, ale pořád ještě věřím, že koncem týdne to bude k dispozici.

A proč vám to nepředal už dnes, když jste se viděli a tvrdí, že je to nachystáno?

Asi že to byla schůzka kvůli inauguraci, ne schůzka k předávání věcí týkajících se prezidentské kanceláře.

Jak vám to komplikuje situaci, že nemáte ty informace? Že například nevíte, kolik lidí máte nabrat a kolik jich zůstává?

Přesně tak. To jsou fakt úplně ty základní informace. Protože když tam 9. března přijde prezident a zjistí, že tam buďto nejsou žádní lidi, anebo že tam je naopak úplně plno a on nemá šanci si tam nikoho vzít (státní správa funguje na tabulková místa), tak to mně přišlo, že je jedna ze základních věcí, které by měly být známy.

Vy jste ho požádali také o poskytnutí provedených auditů, na to bude teda další speciální schůzka?

No ne, to bylo součástí těch materiálů, takže to by měl mít taky nachystané. Já jsem požádala o seznam všech auditů, které byly provedeny buďto v Kanceláři prezidenta republiky, nebo v jeho příspěvkových organizacích, s vyznačením data, kdy ten audit byl proveden, kdo ho dělal a výsledky protokolů.

Dnes jste zveřejnili dvě nová jména v týmu Petra Pavla – šéfa protokolu a šéfa zahraničního odboru. Kdo budou ti další? Třeba šéf odboru zabývajícího se domácí agendou?

V tuto chvíli opravdu další jména říct nemohu. Jednání jsou komplikovaná, protože vlastně těm lidem ani nemůžu říct, co jim můžu nabídnout. Když chcete kvalitní lidi, taky musíte říct: můžete nastoupit tehdy a tehdy a budete mít tolik a tolik peněz. A tyto informace já, jak už zaznělo, nemám zatím.

A co na to říká nově zvolený pan prezident – na tyto komplikace nebo ochotu ze strany stávajícího Hradu sdílet informace?