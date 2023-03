Mynář přepsal pravidla v Lánech. Aby mohl zdarma lovit a zvát si, koho chce

Byl v tom zjevný rozpor: Nejvyšší kontrolní úřad v dosud neveřejném protokolu kritizoval Mynáře za to, že lovil v lánské oboře jen s pozvánkou lesního správce a svého podřízeného Miloše Baláka. Kontroloři se opírali o konkrétní odstavec zřizovací listiny. „Z tohoto ustanovení je zřejmé, že účast na bezpoplatkových lovech je umožněna pouze prezidentu republiky, jeho hostům, případně ostatním ústavním činitelům,“ napsali do protokolu s tím, že vychází z listiny účinné v kontrolovaném období.

Mynář to však tvrdošíjně popíral. „V souladu s platnou zřizovací listinou může lov v honitbách Lesní správy Lány povolit prezident republiky, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ředitel správy,“ tvrdil Mynář v oficiálním stanovisku.

Poté, co Seznam Zprávy na pochybné lovy upozornily, připustil Miloš Zeman, že o nich nevěděl. A tudíž nemohl ani Mynáře, ani jeho hosty zvát.

„Já nejsem papaláš, lidi, kteří loví zvěř z nějakých prestižních důvodů, příliš nechápu, na druhé straně pan kancléř je dlouholetý myslivec, tak mu to nedalo a propadl pokušení. Nedá se říci, že bych tím byl nadšen, i když mi tvrdil, že to je legální, protože regulovaný lov znamená odstřel nějakých maximálně 20 kusů zvěře, která by se stejně tak musela odstranit,“ reagoval na kauzu odcházející prezident.