Tady je prezidentovo. Čeští a českoslovenští prezidenti bydleli nejen na Hradě

To, že se z Pražského hradu stalo reprezentativní sídlo prezidenta, je hlavně zásluhou slovinského architekta Jože Plečnika.

Masaryk do něj přijížděl malým tunelem a do druhého poschodí vystoupal válcovým výtahem. Centrum apartmá tvořilo takzvané Impluvium, zimní zahrada s fontánou a střešním oknem, inspirovaná římskými atrii. ­­O nastěhování do tohoto bytu uvažoval i Miloš Zeman, ale nakonec zvolil jiné místo. Apartmá se vyžívá pro potřeby prezidentské kanceláře, třeba bývalá Masarykova pracovna slouží jako knihovna.