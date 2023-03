Sponzor: V Pavlovi jsme viděli potenciál, měli jsme ale podmínky

Miliardář a investor do IT Jan Barta se v posledních letech stal jedním z nejvýznamnějších politických sponzorů.

Před sněmovními volbami finančně podpořil koaliční strany ve spojení proti hnutí ANO, v těch prezidentských zase dotoval kampaň Petra Pavla. Teď chystá novou misi. V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal plány na obrodu ČSSD, která by dle jeho představ měla v příštích volbách fungovat jako nárazník proti hnutím ANO a SPD.

O své vizi již hovořil s předsedou sociální demokracie Michalem Šmardou, nevyloučil oslovení prezidentské kandidátky Danuše Nerudové či exministryně ČSSD Jany Maláčové.

„Opravdu bych byl rád, kdyby se na scénu vrátila sociální demokracie, zbavena toxických přívěsků navázaných na Miloše Zemana a jeho éru. Doufám, že se Michalu Šmardovi povede stranu restartovat. Já osobně bych rád přispěl k její obrodě,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Spolumajitel finanční skupiny Pale Fire Capital, do jejíž flotily patří i známé obchodní portály Aukro či Favi, popsal i zajímavé a dosud neznámé detaily ke kandidatuře Petra Pavla na Hrad. V rozhovoru přiblížil, jak k Pavlovi přivedli klíčového slovenského stratéga Michala Repu, který se stal stěžejním článkem volebního týmu budoucího prezidenta.

Z jeho slov vyplynulo i to, že s partnery financovali činnost Pavlova týmu ještě před zahájením oficiální části kampaně - tedy v době, na kterou se nevztahovala povinnost transparentního účtu či finančních stropů na kampaň. Peníze proudily do spolku Pro bezpečnou budoucnost, na němž Pavel v roce 2019 postavil základy svého veřejného angažmá. I díky tomu se mohl na volby chystat dostatečně dopředu.

„Kolik to bylo, jsem nijak zvlášť nepočítal. Řekl bych jednotky milionů. Jakmile se vyhlásila kampaň, finance jsme místo do spolku posílali přes transparentní účet Petru Pavlovi,“ popsal internetový miliardář, který stál například za zrodem projektu ePojisteni.cz.

Nová fronta proti Babišovi

Sotva byly sečteny výsledky prezidentských voleb, napsal jste na twitteru: „Next project: vzkřísit novou sociální demokracii nebo jinou novou proevropskou levicovou stranu.“ Trvá tento váš plán?

Je to projekt, na kterém bych rád participoval. Jde o to, že levicově smýšlející lidé a střední třída dneska nemají nepopulistické a neextremistické zastání. Možnost, koho volit. Sociální demokracie zmizela ze scény, byť si myslím, že perioda mimo Sněmovnu jí dost pomáhá. Odešla z ní spousta toxických lidí, strana má možnost částečně se obrodit. Je to probíhající proces.

Co pro ten projekt děláte?

Zatím pramálo. Setkal jsem se s pár aktéry.

Slyšel jsem, že jste se potkal s předsedou ČSSD Michalem Šmardou. Je to tak?

Ano, potkali jsme se. Stejně tak se zelenými.

Chcete se potkat i s Jiřím Paroubkem a jeho iniciativou Nespokojení?

Ne, to mě nezajímá. Je fajn, že toto Paroubek dělá. Potřebujeme více takových hnutí, která získají jedno, dvě, tři procenta a rozdrobí se. Opravdu bych ale byl rád, kdyby se na scénu vrátila sociální demokracie, zbavena toxických přívěsků navázaných na Miloše Zemana a jeho éru. Doufám, že se Michalu Šmardovi povede stranu restartovat. Já osobně bych rád přispěl k její obrodě.

Zakládat zcela nový levicový projekt, stranu či hnutí tedy nechcete?

To by nedávalo smysl. Zároveň si nemyslím, že by tu byla dostatečně silná poptávka po progresivní levici - myslím kulturně progresivní. To je spíše záležitost pár pražských intelektuálů.

Takže levicová strana orientovaná na pracující ve stylu britské Labouristické strany?

Cílem by měla být sociální demokracie, která by se postupně stávala modernější stranou. Ale v čase to - podle mě - nejde udělat z roku na rok. Bylo by fajn, kdyby to byla strana, která by se tak moc neorientovala jen na důchodce, ale cílila více na mladé rodiny s dětmi a pracující a zaměstnané. Líbilo by se mi, kdyby se obrozená ČSSD velmi cíleně zaměřovala i na chudší a sociálně problematičtější regiony. Aby zvedala témata jako sociální mobilita, rovnější příležitosti ve vzdělávání, exekuce apod.

Slyšel jsem, že máte v plánu oslovit pro tento projekt i Danuši Nerudovou.

V plánu jsem to neměl, ale možná by to stálo to za to. Ve volbách získala politický kapitál, zároveň se ale profilovala spíše jako pravicová ekonomka a kandidátka, takže nevím, zda by pro ni angažmá v ČSSD bylo přirozené.

Nerudová v minulosti spolupracovala na reformě důchodů s tehdejší ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Někdejší místopředsedkyni ČSSD oslovíte?

Potenciálně ano. Jen mě trochu překvapilo její přátelství s Matějem Stropnickým a jeho pohled na současné Rusko a válku na Ukrajině. Věřím ale, že Jana Maláčová je duší sociální demokratka. Ještě jsem s ní nemluvil, ale je to člověk, se kterým bych se rovněž rád potkal.

Co Josef Středula, s ním jste se už viděl?

Zatím ne, ale nevylučuji to. Vnímal jsem ho jako velký politický talent, po prezidentské epizodě jsem ale trošku na vážkách. Každopádně odbory jsou proudem, na který by nová sociální demokracie měla mířit a historicky vždycky mířila.

Domluvili jste se na nějakém konkrétním postupu? Například do jakých voleb by ČSSD takto posílená měla jít?

Nedomluvili jsme se detailněji. Pan Šmarda správně deklaruje, aby se strana nejdříve obrodila zevnitř a z vlastních zdrojů. To považuji za správné a rozhodně do tohoto procesu nechci nijak zasahovat. Až poté se otevírá potenciální prostor pro sponzory. Zdravá a stabilní sociální demokracie je důležitá pro vývoj liberální demokracie v Česku.

Komu má ČSSD konkurovat?

Primárně hnutí ANO, potenciálně i SPD či KSČM.

Maximálně tři miliony ročně

Vy jste svým zaměřením sociální demokrat?

V něčem jsem středopravicový, v něčem středolevicový. Obecně věřím v koncept nutnosti udržet solidaritu, aby země fungovala pro všechny.

Progresivní zdanění vám není cizí?

Není. Preferuji malý efektivní stát, ale s rozumnou či lehce větší mírou přerozdělování. Práce by se měla danit stejně nebo trošku míň, ale majetek trošku víc.

Jak velké peníze jste ochotný do obrody ČSSD investovat?

Nepůjde o šílené částky, protože jste limitovaný zákonem o financování politických stran. Takže jde maximálně o tři miliony korun ročně. Existuje tu ale pár dalších lidí, kteří jsou schopní se do takového sponzorství rovněž zapojit s cílem podpořit rozvoj liberální demokracie v Česku.

Má jít o podobný mechanismus jako před sněmovními volbami v roce 2021, kdy jste s kolegy z vaší skupiny Pale Fire Capital nabídli 30 milionů korun stranám, které půjdou proti Andreji Babišovi, komunistům či SPD Tomio Okamury?

S nikým jsem to ještě neřešil, umím si ale představit, že dva tři lidé by to mohli chápat podobně jako já. Jak zmiňujete, už před volbami do Sněmovny jsme k takovým účelům založili Spolek pro podporu liberální demokracie a stranám v koalicích jsme rozdali po pěti milionech korun. Umím si představit, že by do toho tentokrát mohla být zahrnuta i sociální demokracie.

Jan Barta (37) Velký obchod udělal, když v roce 2016 se svými společníky prodal NetBrokers Holding německé skupině Bauer Media.

Vydělal i na obchodování s internetovými doménami.

Zkoušel ale například pěstovat rychle rostoucí topoly a hodně peněz utopil v prodejně minerálů.

Společně s partnery založil Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, který ročně přispívá desítkami milionů neziskovým organizacím, které se snaží zlepšit podmínky života i podnikání v Česku.

Nyní je partnerem investiční skupiny Pale Fire Capital, která má zainvestováno v projektech od e-commerce přes gastro.

Jeho hlavním majetkem je však portál Aukro, jenž zažívá renesanci.

Barta se aktivně věnuje investicím na finančních trzích.

Budete v této podpoře pokračovat i v dalších parlamentních volbách?

Osobně si dovedu představit, že bychom i v příštích volbách demokratické strany opět širokospektrálně podpořili.

Podpořil jste koaliční strany v parlamentních volbách proti ANO a prezidentského kandidáta proti Andreji Babišovi. Je pro vás chystaná podpora sociálnědemokratické konkurence ANO novou frontou střetu s Andrejem Babišem?

Ano, vnímám to tak. Chci podpořit liberální demokracii v boji proti populismu a extremistickým vlivům.

Prezidentský tip Pavel

Pojďme k nedávným volbám. Co jste si pomyslel při sčítání hlasů, když se už po hodině ukazovalo, že se Petr Pavel stane prezidentem republiky?

Měl jsem radost. Nebylo to ale nečekané, dalo by se říci, že jsme s tím už trochu počítali vzhledem k tomu, jak se celá situace vyvíjela. Věděli jsme, že ten náskok nemůže Andrej Babiš už stáhnout. Cítili jsme tak trochu, že to bude v suchém dresu (smích).

Byl jste takto v klidu celou kampaň?

To určitě ne. Kdy jsem byl nervózní, byl první a druhý týden v prosinci. Danuše Nerudová měla velkou trakci a letěla nahoru. Měl jsem obavy, co se stane, pokud do druhého kola postoupí ona. Měl jsem za to, že vůči Babišovi by nebyla tak silným kandidátem jako Petr Pavel. Její momentum se ale začalo otáčet a v lednu už jsem byl docela klidný.

Vy a kolegové ze skupiny Pale Fire Capital jste poskytli Petru Pavlovi celkem šest milionů korun. Na základě čeho jste se rozhodli pro podporu tohoto kandidáta?

Po vítězství Miloše Zemana v roce 2018 jsme si s kolegy tady ve skupině řekli, že v dalších volbách nesmí dojít k něčemu podobnému. Věděli jsme, že to musíme řešit s předstihem.

V roce 2019 jsme investovali do průzkumů, ve kterých jsme různé osobnosti testovali, jak by fungovaly v prezidentských volbách. Petr Pavel nám jako potenciální kandidát vycházel dobře - v datech byl velmi zajímavý tím, že dokázal oslovit obě strany tábora. Věděli jsme, že to bude kritická a klíčová záležitost, aby kandidát čerpal sílu z obou stran. Aby pak mohl společnost hojit a spojovat.

S tímto jste se na Petra Pavla obrátili? Že máte průzkumy, ve kterých má šanci zabojovat?

V té době jsme se propojili se Šimonem Ornestem, kapelníkem skupiny The Tap Tap. Ten si uvědomoval, že je potřeba najít špičkového stratéga pro prezidentskou kampaň. Na základě rešerší se propojil s Michalem Repou, který se podílel na kampani (slovenské prezidentky) Zuzany Čaputové a působil v řadě dalších zemí. S tímto jsme šli za Petrem Pavlem, který v té době už spolupracoval s Petrem Kolářem.

Jaká byla reakce?

Naše pozice byla taková, že v panu Pavlovi vidíme potenciál, máme případně nachystané špičkové experty do kampaně a jsme připravení Petra Pavla finančně podpořit. Měli jsme podmínku, aby kampaň dělal velmi profesionální tým. A že zároveň budeme mít veto nad tím, kdo kampaň může financovat. Aby se tam neobjevili pochybné peníze nebo kontroverzní podnikatelé typu Tomáše Krska nebo Luďka Sekyry jako se objevili v kampani u Jiřího Drahoše.

Od listopadu 2019 se Petr Pavel angažoval ve spolku Pro bezpečnou budoucnost, který se stal základnou jeho veřejných aktivit. V orgánech spolku působili i Petr Kolář, Radko Hokovský a František Vrabel, který je spolu s vámi akcionářem analytické firmy Semantic Visions, kde pracovala i prezidentova mluvčí. Znamená to, že i prezidentův spolek vznikal už jako vámi podporovaná aktivita?

O tomto propojení jsme nevěděli, to byla čistá náhoda. Ani jsem nevěděl, že mluvčí Markéta Řeháková pracovala v naší firmě Semantic Visions. Co se týká Františka Vrabela, ve spolku Petra Pavla dále nefiguroval. Na jedné straně byla aktivita mě a mých kolegů ze skupiny, na druhé činnost Petra Pavla a Petra Koláře. V jeden okamžik se naše aktivity protly.

Petr Pavel a jeho spolupracovníci objížděli republiku a připravovali se na volby dlouho před oficiálním zahájením kampaně. Tedy v době, na kterou se ještě nevztahovala povinnost zřízení transparentního účtu či finančních stropů kampaně. Sponzoroval jste Pavlovu činnost i v této rané fázi?

Financovali jsme spolek Pro bezpečnou budoucnost zhruba od roku 2020.

Kolik peněz jste takto poskytl?

Nijak zvlášť jsem to nepočítal. Řekl bych jednotky milionů. Jakmile se vyhlásila kampaň, finance jsme místo do spolku posílali přes transparentní účet Petru Pavlovi.

Kdy jste získal podíl ve firmě Semantic Visions?

Zhruba před 10 lety za mnou přišel František Vrabel. Měl firmu Newstin, která několik let pracovala na vývoji technologie, ale nedařila se jí komercionalizovat. Měli bankovní úvěry, které nebyli schopní splácet. Pohledávku od banky koupila firma vymáhající pohledávky, Františkovi hrozilo, že by přišel o celou firmu. Nakonec jsem pohledávku koupil a skrz to jsem aktiva získal. Takto vznikl Semantic Visions, který měl v základu technologii vyvíjenou firmou Newstin. Dalších pár let jsem firmu financoval, než se dostala do zisku.

Semantic Visions se zabývá analýzou dat. Čím pro vás byla zajímavá?

Základ byznysu spočívá v detekování hrozeb v dodavatelských řetězcích firem. Pokud jste korporace s 1000 dodavateli, jako firma vám prověříme všechny informační zdroje. Ve 14 jazycích. Snažíme se hledat potenciální červené vlajky pro velké firmy. Máte velkou oděvní firmu a my vám pomůžeme zjistit, pokud jeden z vašich dodavatelů používá ve své fabrice dětskou práci. Nebo pokud je váš pracovník v Číně zamotaný do korupčního skandálu, pomůžeme vám to odhalit.

Využili jste dovedností Semantic Visions při odkrývání dezinformací či řetězových e-mailů v prezidentské kampani?

Dělali jsme analýzy dezinformační scény, ale není to využitelné v rámci politické kampaně. To už je pak spíše na práci našich jednotlivých analytiků než našeho softwaru.

Nechci být druhý Janeček

Kdy jste se začal o politiku zajímat?

Podporovali jsme řadu neziskovek a různých občanských projektů. Uvědomil jsem si ale, že je třeba podpořit zkvalitnění lidského kapitálu i v politické sféře a státní správě, což je pro naši zemi stěžejní, protože stát disponuje těmi největšími zdroji.

Využil jste někdy svého sponzorství v kontaktu na politiky a objednal se k nim s nějakou žádostí či výtkou?

To vůbec. Nepotřebuji nic za mou podporu. Nepovažoval bych to za správné pro vývoj demokracie. Takto se nesnažím angažovat. Sponzoři politických stran by takto neměli uplatňovat svůj vliv.

Na prezidentovu inauguraci půjdete?

To půjdu, jinak ale o žádný vliv neusiluji. Nemám, nebudu a ani nechci mít telefon na pana prezidenta. Naše výpomoc skončila. Tak má vypadat vyspělá politická kultura.

Vy se jako podnikatel plánujete nějak dále angažovat v politice?

Nemám takovou ambici. Považuji ale za zásadní, aby úspěšní podnikatelé přesměrovali část peněz do podpory demokratických politických stran. Politika je v kostce tak čistá, jak jsou čisté peníze, které do ní tečou. Možná to je takový můj apel.

Spousta lidí se sponzorsky nechce politiky dotknout, protože ji považují za špínu. Ale možná je také trochu špinavá z toho důvodu, že se v ní angažují hlavně podnikatelé, kteří se ničeho neštítí.

Sponzorsky jste podpořil vládní strany, vítěze prezidentských voleb a teď chcete pomoci k restartu kdysi silné strany. Nemáte obavu, aby se vám nestalo něco podobného jako některým podnikatelům, kteří nakonec vstoupili do politiky a postihlo je mesiášské přesvědčení – jako například u Karla Janečka?