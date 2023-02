Lebeda míří na Hrad. „Prezident potřebuje tým, jaký fungoval za Havla,“ říká

„Přál jsem si, aby prezident plnil i společenskou úlohu, aby byl schopen zmírňovat dlouhodobě rostoucí napětí ve společnosti a zajímal se, co běžné občany trápí. Domnívám se, že Petr Pavel by takovým prezidentem mohl být. Právě proto jsem si řekl, že nabídku přijmu, protože je to šance k tomuto cíli přispět. Je to pro mě výzva a přání, aby prezident takto v politickém systému působil,“ dodal Lebeda.