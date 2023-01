Politolog Lebeda: Babiš hraje vabank, nemá co ztratit

Do voleb zbývá už jen pár desítek hodin. Prezidentské kandidáty Andreje Babiše a Petra Pavla čekají poslední vystoupení v rámci kampaně a večerní debaty na Primě a Nově.

Politolog Tomáš Lebeda v rozhovoru pro Seznam Zprávy očekává, že šéf ANO vystoupí s ještě agresivnější rétorikou než doposud. Pro vítězství je podle něho ochotný udělat cokoliv – tedy například zpochybnit plnění našich členských závazků v NATO, jak to učinil v případě Polska a Pobaltí v nedělní debatě v České televizi.

„Jsou tu skupiny voličů, které neví, zda k volbám přijdou, pro koho chtějí hlasovat. Půjde spíš o to, jak tyto skupiny mobilizovat nebo je naopak od voleb odradit. To je dle mého přesnější význam těchto debat, než že by šlo o jednu skupinku voličů, o kterou se dva kandidáti přetahují,“ popisuje vedoucí Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Překvapily vás výsledky průzkumů před druhým kolem nebo jste takový trend zhruba očekával?

Výsledky překvapující nejsou. Jen si kladu otázku, nakolik průzkumy dokáží přesně odhadnout, které skupiny k volbám přijdou, a které nikoliv. To je pro konečný výsledek klíčové. To, že nám široký soubor respondentů vygeneruje čísla pro dva kandidáty, ještě nutně neznamená, že tak volby dopadnou. Pokud se ukáže, že část voličů určité specifické skupiny nepřijde.

Petr Pavel vstupoval do kampaně před 2. kolem spíše jako favorit. Teď jsme ve druhém týdnu, pár dnů před volbami. Změnily se podle vás poměry sil?

Z mého pohledu se situace nemění. Většina věcí, které jsme předpovídali ještě před volbami, se naplňuje. Kampaň není čistá, je velmi drsná, lže se, útočí se na nízké lidské pudy. Je to specifické pro období mezi 1. a 2. kolem voleb. Je otázka, zda v těch příštích dnech nenastane ještě nějaká drsnější záležitost, jako tomu bylo v minulosti.

Má Petr Pavel větší šanci porazit Andreje Babiše, než měl Jiří Drahoš šanci porazit Miloše Zemana? Jsou rozestupy v průzkumech nyní větší než před pěti lety?

Ano, řekl bych, že rozestup je nyní větší. Petr Pavel není profesor Drahoš, má lepší výchozí podmínky. Stejně tak Andrej Babiš má oproti Miloši Zemanovi horší pozici. Když jsem o poměrech sil uvažoval v týdnech a měsících před volbami, už tehdy se mi zdálo, že situace je odlišná oproti volbách v roce 2018.

Babišův vabank

Sledujeme letos rekordně vyostřenou kampaň?

Řekl bych, že ano. Obviňování soupeřů z toho, že chtějí zatáhnout zemi do války, je hodně silný kalibr. Byli jsme svědky útoků, které mířily spíše na dehonestaci samotných kandidátů. Tady se ale pracuje se strachem společnosti. Přijde mi to drsné a výrazně nefér. Divím se PR poradcům Andreje Babiše, že mají na něco takového žaludek.

Podobně jako v minulých prezidentských volbách i nyní jsou součástí kampaně dezinformace a řetězové e-maily. Pracuje se již v rámci politologie na výzkumu, jaký vliv má tento druh kampaně na výsledek voleb?

To jsou zajímavé otázky a sám bych na ně velmi rád znal odpověď. Takový výzkum, který by se zabýval rolí dezinformací ve volbách, v Česku zatím nemáme. Nejsem adresátem takových e-mailů, dostávají se ke mně pouze zprostředkovaně, současně nejsem aktivní na sociálních sítích. To je na nich nejnebezpečnější, že my ani nejsme schopni nahlédnout, co všecko se v tom prostoru děje.

Andrej Babiš vstoupil do kampaně před 2. kolem s billboardovou kampaní vyvolávající v některých lidech strach z války. Bude to mít mobilizační efekt, nebo to může část jeho voličů naopak odradit?

Andrej Babiš dělá všechno proto, aby neztratil své voliče z 1. kola, a pokud možno přidal ty, kteří se cítí sociálně ohrožení nebo v tuto chvíli mají obavy z důsledků válečného konfliktu. On ví, že jeho výchozí situace je horší než ta soupeřova. Hraje vabank, nemá co ztratit. Ví, že kdyby vedl korektní, slušnou kampaň, neměl by pravděpodobně šanci vůbec. On a jeho marketingový tým používají velmi tvrdé nástroje, které jsou z mého pohledu často za hranou. Jenže účel světí prostředky. Tento boj je pravděpodobně jeho poslední takovou příležitostí, takže je e.

Může tímto stylem Andrej Babiš ulovit nevoliče z prvního kola?

Mobilizační potenciál to má – zejména u lidí, u kterých probudíte obavy. Na druhou stranu jakákoliv mobilizace mobilizuje i druhý tábor. Může to tedy působit oběma směry. Neumím ale odhadnout, který z těch táborů nakonec bude tímto typem kampaně mobilizovaný víc.

Udělal Babiš v kampani nějaké chyby?

Uvedl bych, co Andrej Babiš řekl v debatě na České televizi o Polsku a Pobaltí. Pro mě to byl asi jeho nejhorší výrok vůbec. Na jedné straně oblepil Česko billboardy, kde tvrdí, jaký je to diplomat. Na druhé straně se přiblížil jednomu z největších diplomatických skandálů s našimi spojenci.

Nejen že není diplomat. Ukazuje se, že Andrej Babiš je schopný jít si za svým cílem bez ohledu na to, jaké důsledky může mít jeho chování na naše vztahy se spojenci. Považuji to za absolutně nepřijatelné. Andrej Babiš poškodil zájmy České republiky a současně je to asi nejlepší zpráva pro Vladimira Putina za poslední rok, která z Česka přišla. Kandidát na českého prezidenta zpochybnil naše spojenecké závazky vyplývající z členství v NATO. O to Vladimir Putin usiluje, aby rozklížil a oslabil jednotu a vazby spojenců v NATO. Ať už to Babiš udělal vědomě či ne, dopustil se kroku, který poškodil nás, NATO a udělal radost Vladimiru Putinovi.

Andrej Babiš v kampani míří i na voliče KSČM, ČSSD, Trikolory, Přísahy či Volného bloku, tedy stran a hnutí, které se nedostaly do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Mohl Babiš zpochybnit plnění našich závazků v NATO právě s ohledem na voliče subjektů, které kritizují naše euroatlantické členství?

Nepochybně to u nich může rezonovat pozitivně. Zapadá to do aktuálního Babišova konceptu míru na Ukrajině, který si podobně představuje i ruský prezident Putin.

Pavlova obrana

Petr Pavel svou strategii před 2. kolem nijak neupravil a nadále zdůrazňuje klid a řád proti chaosu. I v debatách se Pavel spíše brání, než že by sám útočil. Bude to stačit na vítězství?

Andrej Babiš má horší výchozí pozici, takže musí být aktivní. A je přirozené, že když populistický kandidát útočí, ten druhý se dostává do defenzivy. Ve druhém kole prezidentských voleb už není snadné nastolovat nová témata, aby jimi kandidát oslovil přes 50 procent voličů. Potřebujete agregovat velmi rozdílné voliče s rozdílnými světonázory a rozdílným socio-ekonomickým zázemím.

Foto: Univerzita Palackého Politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda.

To tedy je podle vás důvod, proč tým Petra Pavla do 2. kola nejde s novým tématem?

Z toho důvodu se mi zdá, že sázka na kampaň klidného a korektního politika, který prezidentskému úřadu vrátí důstojnost a řád, dává smysl. Strategii týmu Petra Pavla rozumím a chápu ji, po skončení voleb se ukáže, zda byla vítězná. Podle těch průzkumů se ale nezdá, že by docházelo k nějakému většímu pohybu a že by se ukazovalo, že jde o špatnou strategii.

Mohou být aktuální průzkumy nějak poškozeny tím, že by respondenti o své volbě lhali? Že by se styděli za volbu Babiše?

Spíše v minulosti jsme takové zkušenosti měli. V 90. letech se voliči nechtěli přiznávat k volbě KSČM. Více bych se v průzkumech obával toho, že průzkumy nemusí být vždy přesné ve správném namodelování toho, které skupiny k volbám dorazí.

Nalákat a odradit

V debatě na ČT působil dominantnějším dojmem Andrej Babiš. Může se to nějak promítnout do vývoje?

Slyšel jsem názory, že Andrej Babiš tuto debatu vyhrál, já osobně jsem to ale tak neviděl. Z úst Andreje Babiše padla spousta nepravd a lží, dopustil se skandálního výroku na adresu Polska. U mě jako prezidentský kandidát selhal. Ta očekávání jsou odlišná, nelze mít jedno kritérium, podle něhož řekneme, kdo je vítěz a poražený. Navíc část diváků si myslela, že Andrej Babiš do debaty nepřijde, tudíž ji nemuseli ani sledovat a vystoupení Babiše minuli.

Mohou ještě něčím zamíchat debaty na Primě a Nově?

Vliv to mít ještě může významně. Byly to právě debaty v minulých volbách, které pravděpodobně rozhodly, že Miloš Zeman nakonec vyhrál. Není to ale tak jednoduché. Jsou tu skupiny voličů, které neví, zda k volbám přijdou, pro koho chtějí hlasovat. Půjde spíš o to, jak tyto skupiny mobilizovat nebo je naopak od voleb odradit. To je dle mého přesnější význam těchto debat, než že by šlo o jednu skupinku voličů, o kterou se dva kandidáti přetahují. Významná část elektorátu už je rozhodnutá, o ty se v těchto debatách nehraje.

Očekáváte podobnou strategii kandidátů jako v debatě na ČT?

Očekávám ještě větší důraz od Andreje Babiše. Záleží také na tom, jak dané debaty televizní stanice pojmou.

Společnost je silně rozdělená. Vítězství kterého kandidáta by mohlo pomoci zjitřenou situaci alespoň trochu uklidnit?

Hlava státu by měla usilovat o maximální neutrálnost. Společnost správně předpokládá, že prezident má být nadstranický, má být tím nejvyšším orgánem, který v době krizí se snaží politiky přivádět ke konsenzu a stejně tak se snaží sbližovat společnost a dávat jí vizi.