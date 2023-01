Babišovo strašení válkou. Šéf ANO je dle expertů horší než Zeman

Šéf ANO Andrej Babiš straší v prezidentské kampani válkou. „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš,“ tvrdí expremiér na svých billboardech, které se objevily den po prvním kole voleb na Hrad.

Byť jeho soupeř Petr Pavel o žádném zavlečení Česka do války na Ukrajině nehovoří a prezident ani nemá pravomoce cokoliv takového učinit, expremiér Babiš téma války ve svých projevech nyní akcentuje.

Odezvu to má i na sociálních sítích v příspěvcích. „Pane Babiši, vy to musíte vyhrát, jinak bude 3. světová válka. Vy jste to dal, držím vám palce,“ napsala Babišovi na facebooku paní Alena. „Národe Český, prosím, nechtějte válku!,“ dodala ve stejném vláknu paní Vlasta. Jiní zase píší o obavě z mobilizace.

Od dekretů po válku

Experti na boj proti dezinformacím a bezpečnost přirovnávají Babišova slova k faulům, kterých se v prezidentských kampaních dopustil prezident Miloš Zeman. V roce 2013 vytáhl proti Karlu Schwarzenbergovi Benešovy dekrety, před pěti lety v souboji s Jiřím Drahošem strašil návalem migrantů.

„Jednoznačně to jde v ose Benešových dekretů a strachu z migrantů. Nyní je to podsouvání, že jeden z kandidátů nás zatáhne do války. Tento emotivní apel je podle mě ještě horší než ty v minulosti. Zatímco Benešovy dekrety před 10 lety útočily de facto jen na Karla Schwarzenberga, strach z migrantů už se týkal části společnosti a nyní se Andrej Babiš snaží o něco, co je hanebné a ostudné i na mezinárodní scéně. Kdyby se stal Babiš prezidentem, dostal by se u našich spojenců do podobné izolace jako nyní Miloš Zeman,“ řekl Seznam Zprávám brněnský politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor.

Expremiér Babiš se podle něho inspiroval doma i v zahraničí. „Inspiraci můžeme vidět u maďarského premiéra Viktora Orbána, který je blízkým spojencem ruského prezidenta Putina v Evropě. Paralelu vidím i u hnutí SPD, jehož politici jsou ruskou pátou kolonou v Česku. Podobnou rétoriku navíc používá kremelská propaganda a proruské dezinformační weby jako Aeronet či Sputnik. Andrej Babiš sice neříká, že je na straně Putina, přísliby míru jsou však narativem, který hlásá ruská propaganda – což je absurdní i v tom, že Rusko válku rozpoutalo,“ míní Gregor, který se zabývá oblastí dezinformací a propagandy.

Podle něho Babišova kampaň nezajistí Babišovi nové voliče, spíše však může odradit voliče Pavla. „Babišovi jde zejména o to, aby odradil a znechutil voliče neúspěšných kandidátů z prvního kola, kteří nejsou skalními příznivci Petra Pavla. To je jediná šance, jak může Andrej Babiš volby vyhrát,“ dodal Gregor.

Pavel by dle něho měl nesmyslná či lživá nařčení vyvracet, na druhou stranu by se neměl dostat do vleku Babišových témat a do pozice, kdy se jen brání.

Hrdinný estébák

Zástupce Českých elfů Bohumil Kartous, který se zaměřuje na dezinformace, míní, že kampaň nabrala na síle v okamžiku Babišovy tiskové konference po sečtení výsledků prvního kola. Pojmenoval tři stupně Babišových útoků.

„Andrej Babiš se lživě snaží vyvolat strach z toho, že Petr Pavel zatáhne Česko do války a že nařídí mobilizaci. Vedle toho útočí na jeho nezávislost a snaží se podsouvat adresátům, že Petr Pavel je vládou řízený kandidát. Třetí pilíř této synchronizované kampaně populisty a dezinformační scény stojí na diskreditaci Petra Pavla jako antihrdiny, který nejen že nezachránil francouzské vojáky, ale naopak pracoval pro žoldáky,“ řekl Kartous Seznam Zprávám.

Podle něho se šéf ANO snaží svými výroky zasadit klín do společnosti. „Projevuje se i snaha opět postavit Prahu vůči zbytku Česka. Synchronizace mezi transparentní kampaní Babiše a dezinformační scénou funguje tak, že zatímco dezinformace se vymezují negativně vůči Pavlovi, Babiš předstírá řešení, tedy nabízí proti válce mír, proti vládě svou pozici jejího odpůrce a proti Pavlově minulosti, což je zcela absurdní, své hrdinství estébáka,“ uvedl Kartous.

Podobně jako Gregor míní, že cílem Babišovy strategie je znechutit Pavlovy potenciální voliče. „Cílem Babišova týmu je snížit počet voličů ve druhém kole. A zároveň tím, že nenecháme Babišovi informační prostor a budeme důsledně poukazovat na lži z jeho kampaně, ať už je vedena transparentně, nebo prostřednictvím dezinformačních kanálů,“ dodal.

Utopický vyjednavač

Babišovy teze o vyjednání míru v rusko-ukrajinské válce nedávají smysl ani na bezpečnostní a diplomatické úrovni.

Expert bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík označil Babišův mírový plán za utopii a nerealistickou pohádku. „Pokud by to Andrej Babiš myslel vážně, musel by vědět několik věcí. Například by musel mít blízko k oběma stranám konfliktu. Na toto tu jsou úplně jiné váhy než Babiš. Je to Turecko, snažil se angažovat Izrael a čas od času to zkouší francouzský prezident Macron. Bez úspěchu. Proč? Protože Ukrajinci to udělat nemohou,“ řekl Stulík Seznam Zprávám.

Projevilo se to podle něho i po nedělním raketovém útoku ruských vojsk na obytný dům v Dnipru, který zabil několik desítek lidí.

„Když čtete vyjádření ukrajinských politiků, mají jasno: s ruskými teroristy se vyjednávat nebude. To je ta červená čára, která vylučuje takzvaná mírová jednání. Ukrajinci nebudou ochotní za takové situace dělat jakékoliv ústupky. Jsou přesvědčení, že k míru vede cesta přes porážku Ruska. Navíc Babišovy výroky vůči ukrajinským utečencům v Česku jsou na Ukrajině známé. Tamní média v době voleb psala o Babišovi hodně kriticky. Takový člověk nemá šanci stát se prostředníkem pro jednání o míru,“ míní bezpečnostní analytik.

Babiš podle něho nezohledňuje ani to, že na stole již leží varianty mírových plánů. „Jedná se o nich na nejvyšších politických úrovních – americký prezident, OSN, německý kancléř a tak dále. Mám na mysli zejména desetibodový mírový plán od ukrajinského prezidenta Zelenského. Řeší i globální témata potravinové, jaderné a energetické bezpečnosti, která Rusko ohrožuje. Tím se Ukrajinci snaží ukázat, že mír je důležitý pro celý svět. Prezident Zelenskyj jeví zájem zúčastnit se 24. února, rok od vypuknutí války, mírového summitu na půdě summitu. Žádná Praha, ale New York,“ míní Stulík.