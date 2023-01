Komentář: Zeman jako ústa Babišovy kampaně

Miloš Zeman podpořil Andreje Babiše. Řekl, že ho bude volit a proč by podle něj měl být prezidentem on, a ne Petr Pavel. Že to Zeman udělal, se bere jako něco samozřejmého, přirozeného – ale opak je pravdou.

Úřadující hlava státu by se neměla zapojovat do volby svého nástupce. Neměla by výslovně preferovat některého kandidáta, neměla by v rozhovorech rozebírat, proč bude volit jednoho (tentokrát Babiše) proti druhému (tentokrát Pavlovi). Měla by se, tím spíš mezi prvním a druhým kolem, držet zpátky.