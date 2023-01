Glosa: Babiš straší válkou a padá ke dnu

Andrej Babiš od svého učitele a rádce Miloše Zemana ví, jak vyhrát prezidentskou volbu: je nezbytné vyvolat strach, v politickém marketingu nejlíp fungující emoci. Lidé se dnes bojí válečného konfliktu, a protože soupeřem je bývalý voják, Babišův štáb se s tím nijak nemazal: Generála ve výslužbě Petra Pavla líčí jako člověka, který chce zemi zavléct do války.

Co na tom, že je to lež. Zemanovi stejná strategie dvakrát úspěšně zafungovala. Nejprve roce 2013, kdy strašil, že by Karel Schwarzenberg jako prezident vrátil majetky a občanství „Sudeťákům“. A znovu pak v roce 2018, kdy zase varoval před Jiří Drahošem, protože prý do Česka pozve migranty.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Rozdmýchat strach pomáhají nově billboardy, které varují před zatažením Česka do války na Ukrajině.

Strašit tím, že když vyhraje ten druhý, bude válka, je ale přece jen další úroveň bezohledného cynismu týmu Babišova poradců. Oni sami se asi nestydí, a dokonce budou jistě se svou prací spokojení.

Určitě se na ranní poradě pochválili za rychlost. Babišovy billboardy s heslem „Nezavleču Česko do války“, protože jsem „diplomat“, nikoliv „voják“, se objevily ve veřejném prostoru jako první, už v neděli. Začalo se o nich okamžitě mluvit. Zkratka voják–válka je jednoduchá a funkční. Jakkoliv je to stejný nesmysl jako třeba říkat, že policista si přeje co nejvíc vražd.

Cesta k voličům SPD je nehezká

Sdělením i grafickou podobou plakáty připomínají billboardy Jaroslava Bašty. Ty hlásaly Ne válce a bídě. Je zřejmé, koho teď chce Babiš oslovit - především příznivce Okamurova hnutí SPD a další takzvaně antisystémové voliče. Cesta k nim ovšem není moc hezká a vede přes válku na Ukrajině.

Můžeme klidně očekávat, že miliardář bez rozpaků ještě přitvrdí a sestoupí na úplné dno. Mohl by začít například šířit informaci, že Petr Pavel chce verbovat české kluky, aby šli bojovat na frontu. Předpolí už má připraveno, protože přesně tahle dezinformace se už několik týdnů šíří v řetězových e-mailech. Stačí jí přiživit: Už váš syn dostal povolávací rozkaz? Vy nevíte, že generál už chystá mobilizaci?

Na celém příběhu je legrační, že zrovna někdo tak agresivní a výbušný jako Andrej Babiš sám sebe vykresluje jako „mírotvůrce“ a „diplomata“, který zařídí konec války. Ano, lidé chtějí mír, kdo by chtěl válku? Ale pojďme si říct, jak ho docílit? Snad tím, že na Pražském hradě uspořádáte „mírový summit“?

Termín „mírový summit“ zní vznešeně, ale pojďme si to přeložit do češtiny: Západ by se měl domluvit a přestat posílat zbraně Ukrajině, aby se dál nemohla bránit ruským agresorům. Jak říká Jaroslav Bašta, o jehož voliče Babišovi jde, „lepší špatný mír než válka“.

Navíc je to v duchu nejlepších československých tradic z let 1938 a 1968. Když váš napadne někdo silnější, máte se vzdát a podvolit. Je to sice nedůstojné srabáctví, ale alespoň z toho neděláte úplně zbytečný konflikt a válku. A to snad „chcete”?

Návštěva u Macrona v novém světle

V souvislosti s novou částí kampaně dává smysl Babišova návštěva u francouzského prezidenta Macrona. Tomu se moc nezamlouvá česko-polsko-pobaltská jestřábí osa, jež v EU prosazuje co nejtvrdší postoj vůči Rusku a zároveň co největší pomoc ukrajinské armádě. Babiš si tím vším jde pro voliče, kteří dodávky zbraní na obranu považují za „přilévání oleje do ohně“ a zbytečné prodlužování války.

Generála ve výslužbě Petra Pavla proto bude líčit jako „válečného štváče“, který společně s Fialovou vládou chce Česko zatáhnout do konfliktu. Místo toho, abychom se do konfliktu raději nepletli a moc si toho nevšímali.