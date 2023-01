Komentář: Zmateného Bašty aby se Babiš začal trochu bát

První velká televizní debata před prezidentskými volbami se odehrála ve středu na Primě a klidně se mohla jmenovat „Nejslabší, máte padáka!“

Oficiálně ji televize pojmenovala smířlivěji a trochu rozporuplně „Superdebata kandidátů s nižšími preferencemi“. Sešla se v ní šestice adeptů, kteří jsou pravděpodobně bez šance postoupit do finále.

Tedy ti předpokládaně béčkoví (Pavel Fischer, Josef Středula, Marek Hilšer) a pak ti braní podle průzkumů a sázkových kurzů jako céčkoví (Tomáš Zima, Karel Diviš, Jaroslav Bašta). A v úvodu to skutečně vypadalo jako soutěž o to, kdo v prezidenských volbách skončí jako poslední. A zařadí se tak v historických tabulkách po bok Jany Bobošíkové (rok 2013) a Vratislava Kulhánka (2018).

Mohlo se zdát, že těsný souboj o prestižní post svedou muži, kteří se už v minulosti dokázali prosadit: bývalý rektor Univerzity Karlovy Zima versus někdejší ministr a velvyslanec Bašta. A ejhle, omyl, papírové předpoklady se nenaplnily. Televize Prima nechává u svých předvolebních diskuzí hlasovat diváky, kdo podle nich předvedl nejpřesvědčivější výkon. Se ziskem 47 procent hlasů tuhle anketu překvapivě vyhrál Jaroslav Bašta, poslanec Okamurovy SPD.

Samozřejmě nelze přeceňovat televizní anketu a spíš je namístě uznat marketingovou mašinerii SPD, která dokázala vyburcovat své příznivce, aby ve velkém posílali esemesky. Na druhou stranu jde o další důvod pro tým Andreje Babiše, aby místy až vysmívaného outsidera Baštu nepodcenil.

Je to teorie: ale i těch několik málo procent, jež by Bašta získal a část z nich de facto odebral Babišovi, může nakonec šéfovi ANO chybět k postupu do druhého kola. Miliardářův štáb musí pěkně štvát, že zrovna poněkud zmatený nejstarší kandidát je nejvíc ohrožuje.

Přitom výkon Okamurova poslance ve středeční debatě byl sám o sobě katastrofální. A to jak „umělecký dojem“, tak obsahová stránka. Čtyřiasedmdesátiletý Bašta nesrozumitelně huhlal. Místy to působilo jako většina jeho dosavadní nekampaně – tedy tak, že zabloudil a neví, kde se přesně ocitl. Ale pravda, to nemusí všem vadit, vždyť unavené prezidenty jsme už měli. Dalo by se říct, že v tom Bašta navazuje na tradice.

Ještě horší bylo to, co říkal – v podstatě přiznal, že plánuje ústavní puč. Kandiduje prý proto, aby odvolal vládu Petra Fialy. Nenechá si vysvětlit, že ústava nic takového neumožňuje. Nevíme jistě, jestli si to předlistopadový disident Bašta fakt myslí, nebo jen jako „politicky týraný senior“ opakuje notičky, s nimiž ho Tomio Okamura do prezidentské volby poslal.

Jaroslav Bašta také v duchu tradičně proruských kolaborantských postojů SPD mluvil o tom, že Ukrajina by se už konečně měla přestat bránit ruské agresi. Aby byl mír. Podle Bašty totiž „špatný mír je lepší než válka“. Tím asi odkazoval na československé zkušenosti z let 1938 a 1968, které si někdo vykládá tak, že je lepší se nechat znásilnit a okupovat než se bránit.

Jaroslav Bašta se s těmito názory pohybuje v průzkumech kolem dvou tří procent preferencí. Mnozí sociologové ale upozorňují, že bude nejspíš podceňovaný, protože lidé se ho v průzkumech trochu stydí uvést jako svého favorita. Ostatně už loni v komunálních volbách jsme viděli, že SPD i bez Okamury dokázala oproti předpokladům zabodovat a v některých městech získala i přes deset procent hlasů.

Andrej Babiš a jeho lidé pochopitelně tohle všechno vědí a přemýšlejí, jak k necelým třiceti procentům stálých příznivců ANO přilákat i další voliče. Musí tak nadbíhat i radikálním účastníkům podzimních demonstrací, kteří „ničemu nevěří“ a volají po změně systému. Snaží se také oslovit nespokojené voliče SPD, Trikolory nebo komunistů.

Babiš se další hlasy snaží získat přes drahé energie a Ukrajinu. Proto stejně jako Okamura mluví o „našich lidech“, na které Fialova vláda „kašle“. Zároveň ale nesmí odradit stávající voliče ANO, takže v tom trochu bruslí: pomoc válečným uprchlíkům schvaluje, ale další posílání zbraní napadené zemi na obranu před agresorem už mu vadí.

I v hnutí SPD vědí, kde leží hlasy pro Baštu. Dnešní demonstranti proti pomoci Ukrajině jsou z velké části titíž, kteří za Babišovy vlády protestovali proti covidovým omezením. Tomio Okamura proto na facebooku upozorňuje voliče, aby se nenechali nachytat, a připomíná, že „Babiš hlasoval pro povinné očkování, povinné roušky, nouzový stav, lockdown, zákaz vycházení, zavírání hospod nebo zákaz návštěv příbuzných“.