Glosa: „Deset důvodů, proč mě nevolit.“ Je to dobrá strategie?

Jde třeba o to, že prý vystudovala Aspen Institute, že její manžel je Babišův právník, že chce povinné očkování nebo zavést školné a poplatky ve zdravotnictví. Nic z toho není pravda, vysvětluje tým Danuše Nerudové na webu i na sociálních sítích.

Otázka ale je, jestli zrovna tohle je dobrá obranná strategie. Na první pohled se to tak může jevit – předběhnete své odpůrce, vyrazíte jim z ruky zbraň a nenecháte se zaskočit.

Na část voličů to ale může mít opačný efekt – osobně je upozorníte na pomluvu, která by se k nim jinak třeba vůbec nedostala. A to v době, kdy spousta lidí čte jen výkřiky na sociálních sítích nebo zběžně přelétne titulky bez pátrání po jakémkoli kontextu.