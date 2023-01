Andrej Babiš (ANO) má jedinou možnost, jak vyhrát druhé kolo prezidentských voleb. Těžko přesvědčí víc lidí, aby přišli k volbám – účast přes 68 procent je už tak rekordní. Podle politologa Stanislava Balíka z Národního institutu SYRI přichází v takovém případě na řadu jen agresivita a pomlouvání. „Abyste vyvolal pocit, že politika je svinstvo, a znechutil tím Pavlovy voliče,“ vysvětluje Balík.

Jak bude vypadat těch dalších 14 dnů do druhého kola? Zvlášť ze strany Andreje Babiše, který teď musí být asi ten aktivnější.

Andrej Babiš hraje o všechno. Jedna z možností je, že se může snažit o zvýšení volební účasti. Ale to je skoro, při těch obrovských číslech, na která jsme se dostali, téměř nemožné. Nicméně pro něj bude rozhodující každé procento, které dokáže zvednout. A pak bude potřebovat odradit voliče poražených kandidátů. Aby nepřišli k volbám.

Babiš uspěl na místech v Česku, kde předtím Zeman Předseda ANO Andrej Babiš v prvním kole voleb hlavy státu uspěl v okresech, kde před pěti lety bodoval současný prezident Miloš Zeman. Shoda mezi jejich výsledky představovala 94,5 procenta. Na Zemanův zisk ale v letošních volbách Babiš nedosáhl. Bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, který první kolo voleb těsně vyhrál, se naopak prosadil v oblastech, kde si v roce 2018 nejlépe vedli bývalý předseda Akademie věd a současný senátor Jiří Drahoš (za STAN) a dřívější předseda vlády a ODS Mirek Topolánek. Drahošovy a Pavlovy oblastní výsledky se shodovaly z 86,8 procenta, v případě Topolánka z 83,7 procenta.

A to se dělá takzvanou špínou.

Ano, tím, že pomlouváte protikandidáta, vytahujete na něj všemožnou špínu, nebo mu připisujete politické názory, které nejsou jeho, a tak dál. Abyste vyvolal pocit, že politika je svinstvo, a znechutil tím jeho voliče.

Co musí naopak dělat Pavel?

Generál Pavel musí zkusit udržet tu linku, která mu vynesla to vítězství. To znamená nevyprofilovat se jako úzce opoziční nebo úzce vládní kandidát, ale jako někdo, kdo je přijatelný pro všechny skupiny, nebo pro víc skupin. On už teď má evidentně za sebou relativně různorodou koalici podporovatelů. Mělo by pro něj být trošku snazší do té koalice přidat pár dalších barev poražených kandidátů. Evidentně nezvedne nehlasující voliče, ale má velkou šanci, aby získal rozhodující část těch voličů protikandidátů.

Poslouchají voliči doporučení neúspěšných kandidátů, aby šli ve druhém kole volit toho, koho jim poradí?

Rozhodně neposlouchají. To jsme viděli v minulých prezidentských volbách, kdy téměř všichni ti rozhodující kandidáti nakonec podpořili Jiřího Drahoše, a on přesto – při volební účasti vyšší o 400 tisíc lidí – měl správně dostat 1,9 milionu hlasů. Ale dostal jen 1,6 milionu. Takže evidentně se to nestalo. Vidíme to i na příkladu Ostravy, kde primátor Macura a hejtman Vondrák (z ANO) řekli, že nebudou volit Babiše, a nic to tam s výsledkem neudělalo.

To znamená: voliči takhle jednoduše neposlouchají pokyny. Jestli má Petr Pavel jakousi šanci tyto voliče získat, tak tím, že je osloví a přesvědčí, jako kdyby byli nerozhodnutí. Vzhledem k tomu, že teď v prvním kole podpořili ten typ kandidátů, které podpořili, tak mají ve druhém kole blíž k Pavlovi než k Babišovi.

Je ta Babišova protiválečná rétorika posledních dnů čistý kalkul a nadbíhání voličům Jaroslava Bašty z SPD? Jeho čtvrt milionu hlasů by se přece Babišovi hodilo.

Jednoznačně. Baštovy voliče bude potřebovat, bez nich nevyhraje. Už v poslední předvolební debatě na Nově bylo vidět, že rozehrává mírovou kartu. A na ní bude chtít utavit Petra Pavla.

Ve smyslu: podívejte se, on je voják a na rozdíl ode mě chce bojovat?