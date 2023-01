Zklamání necítím. S Pavlem potáhneme za jeden provaz, říká Nerudová

V politice může bývalá rektorka Mendelovy univerzity setrvat. Stavět by mohla na segmentu mladých voličů, o které se v kampani hodně opírala. Nevylučuje ani kandidaturu na Hrad za pět let.

Aktivně se zapojíte do kampaně Petra Pavla před 2. kolem, když o to jeho tým bude mít zájem?

My jsme se skutečně takto nebavili. Popřála jsem panu Pavlovi, bavili jsme se ještě o diskusi na Nově, hodnotili jsme, jak to vypadalo. Dohodli jsme se, že si oba musíme odpočinout a že se potkáme v pondělí.

Vůbec, dalo se to čekat, to je pravá tvář Andreje Babiše, který se jen schovával za masku hodného pána. Teď to bude velmi vyhrocené. Přijdou útoky.

Předvolební průzkumy odráží to, jak by lidé volili v daný okamžik, ne za měsíc. Pro mě to zklamání není, dostala jsem se do místa, kde nikdy žádná žena nebyla. Odvedli jsme skvělou kampaň. Celá řada věcí, kterou mladý tým nepolíbený politickými kampaněmi, odvedl, se zapíše do učebnic marketingu. Vyrostlo v něm několik lidí, kteří ještě dokážou obrovské věci. I cesta je cíl, v tomto případě cesta byla cíl. Úkol byl splněn.