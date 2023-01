Hlasy Nerudové budou klíčové. Zlom v její kampani nastal před Vánocemi

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová do druhého kola prezidentské volby nepostoupila. Skončí na třetím místě se ziskem zhruba 14 procent hlasů.

Se svými spolupracovníky se chystá analyzovat, proč navzdory dřívějším průzkumům zůstala ve volbách za očekáváními. Její podzimní vzestup se zadrhl před loňskými Vánocemi, kdy se objevily pochybnosti o jejím působení v čele Mendelovy univerzity. Do karet jí v posledních dnech nemuselo zahrát ani to, že se v televizních debatách otevřeně přihlásila k volbě pravice a koalice Spolu.

Brněnská ekonomka Danuše Nerudová se na začátku ledna 2018 stala nejmladší rektorkou, když stanula v čele Mendelovy univerzity v Brně (do ledna 2022).

Do povědomí veřejnosti poprvé výrazněji vstoupila v lednu 2019, když se stala předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. V této pozici se Nerudová začala častěji dostávat do médií.

Zvažovat prezidentskou kandidaturu začala v létě 2021. Definitivní rozhodnutí a oznámení jít do boje o Hrad učinila na konci loňského května. Kandidaturu do voleb podala oficiálně loni v listopadu na základě 82 tisíců sesbíraných podpisů od občanů.

Do loňského září se její preference dle volebního modelu agentury Median pohybovaly pod 10 procenty. Nástup přišel v říjnu, kdy její známost začala narůstat. Vrchol nastal na přelomu listopadu a prosince, kdy křivka atakovala hodnoty těsně pod 30 procenty. Jenže právě v době před Vánocemi se její kampaň dostala do útlumu.

K tomu se přidaly komunikačně nešikovné kroky, když například Nerudová posunula interpretaci výroků Petra Pavla ohledně jejích znalostí v oblasti účetnictví. V prvních dvou televizních debatách v České televizi a na Primě se Nerudová více hájila a bránila, než že by tlačila svá vlastní témata a vize. To se jí podařilo zejména až v poslední televizní superdebatě na Nově den před volbami. Na zvrat ve vývoji preferencí to však již nestačilo.