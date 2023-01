Schwarzenberg: Druhé kolo bude hnus. Ať si generál Pavel pořídí hroší kůži

Tým Petra Pavla by se měl připravit na „jakékoliv možné svinstvo“, vzkazuje Karel Schwarzenberg před druhým kolem prezidentské volby. On sám propadl před deseti lety ve druhém kole volby poté, co se Miloš Zeman chytil jeho neobratných výroků o Benešových dekretech.

Co říkáte na výsledek prvního kola?

Není nejhorší. Zajímavá je jedna věc - jak opravdu ten národ je rozdělený na dvě poloviny.

Očekával jste, že Andrej Babiš dosáhne lepšího výsledku, než mělo ANO ve všech dosavadních volbách?

Ano, poněvadž je to osobní volba. K prezidentské volbě lidé jdou, protože je to osobní, je to zajímavější.

Je před námi druhé kolo. Očekáváte ze strany jednoho nebo druhého kandidáta nějaké rány pod pás?

Očekávám je jenom z jedné strany. Pan Babiš už s tím začal ve svém povolebním proslovu, když zaútočil na generála Pavla tím Putinem. To bude hnus jedinečný.

Vy s tím máte svoji zkušenost ze druhého kola s Milošem Zemanem. Co byste generálu Pavlovi poradil?

Hroší kůži, nic jiného: Nedbejte na to.

Foto: Seznam Zprávy Foto : Seznam Zprávy Petr Pavel je voják a generál Armády České republiky ve výslužbě. Společně s Andrejem Babišem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023. Více o Petru Pavlovi najdete zde.

A co jeho tým? Na co by se měl připravit?

Na jakékoliv možné svinstvo. Ale úplně se na to člověk připravit nemůže, někomu na to chybí fantazie.

Jak důležitý bude výsledek druhého kola pro další směřování České republiky?

No samozřejmě. Prezident tradičně měl, má a bude mít vliv na českou politiku. Nemůžeme vycházet pouze z teorie a Ústavy, prezident má v praxi velkou moc.

Jaký by v tomto směru byl rozdíl mezi těmi dvěma kandidáty?

Pokud vím, generál Pavel se „neobohatil“, a to je veliký rozdíl.

Myslíte, že hlavní rozdíl bude v mezinárodní reputaci České republiky?